Suceso
Desaparecida en Trujillo este miércoles una mujer de 38 años que ya busca la Guardia Civil: se fue en un coche azul
Un dispositivo de la Guardia Civil rastrea Trujillo y sus alrededores en busca de una mujer desaparecida y el coche azul oscuro en el que se desplazaba
La Guardia Civil mantiene activado un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a una mujer de 38 años desaparecida desde la tarde de este miércoles en Trujillo. Según ha informado la Benemérita, un familiar interpuso una denuncia después de que la mujer no regresara a su domicilio tras haber salido del mismo durante la tarde del 6 de mayo.
De acuerdo con la información facilitada, la desaparecida habría abandonado la vivienda conduciendo un vehículo de color azul oscuro, sin que desde entonces se conozca su paradero.
Ante esta situación, la Guardia Civil ha desplegado un operativo de búsqueda y localización tanto en Trujillo como en distintas zonas próximas. En el dispositivo participan patrullas y unidades de Seguridad Ciudadana y de Policía Judicial, centradas en la localización de la mujer y del vehículo en el que se desplazaba.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la desaparición, mientras continúan las labores de rastreo y comprobación por parte de los agentes.
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