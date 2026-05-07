La Diputación de Cáceres impulsa la formación de empleados públicos locales

El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha inaugurado este jueves las jornadas formativas 'La Administración Local en el Tiempo Presente', una iniciativa impulsada por el Máster de Gestión y Administración Local de la Universidad de Extremadura en colaboración con la institución provincial.

El encuentro, que se celebra durante este jueves y viernes en el salón de actos del edificio de la calle Pintores número 10 de Cáceres, ha congregado a numerosos responsables políticos, personal técnico y empleados públicos de entidades locales de toda la provincia interesados en analizar los principales desafíos actuales de la administración municipal desde una perspectiva práctica y jurídica.

Compromiso con pequeñas localidades

Durante la apertura de las jornadas, Morales destacó el compromiso de la Diputación con la formación y el apoyo técnico a los municipios cacereños, especialmente a los de menor tamaño.

Miguel Ángel Morales, en la inuaguración. / Diputación de Cáceres

“Desde la Diputación tenemos claro que tenemos que sumar los esfuerzos necesarios y todos los recursos económicos para facilitar lo mejor desde el punto de vista técnico a los ayuntamientos de la provincia; el ámbito de formación es algo determinante”, afirmó el presidente provincial.

Morales también puso en valor la colaboración entre distintas instituciones para mejorar la preparación de los profesionales de la administración pública y favorecer el intercambio de experiencias entre el ámbito académico y el jurídico. “Esta interconexión entre la universidad y la justicia es una relación necesaria de colaboración, de formación y de intercambio de experiencias; es fundamental para tener buenos técnicos”, señaló.

Diez horas de formación

La inauguración contó asimismo con la participación de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, y del director de las jornadas, Vicente Álvarez. Tena destacó la elevada asistencia registrada en esta edición y subrayó el interés que despiertan este tipo de encuentros entre profesionales de la administración local. “Es una satisfacción ver lleno este salón de actos y comprobar la receptividad de los asistentes; eso pone en valor el trabajo que hay detrás de la organización de estas jornadas”, indicó.

Jornadas de Administración Local. / Diputación de Cáceres

El programa suma un total de diez horas de formación en horario de mañana y aborda cuestiones relacionadas con el régimen jurídico de los pequeños municipios, la gestión administrativa, el control institucional o la evolución de los servicios públicos locales.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de la Diputación de Cáceres para reforzar la capacitación del personal de las entidades locales y avanzar hacia una administración pública más eficaz, cercana y adaptada a las necesidades de la ciudadanía.