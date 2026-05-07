La provincia de Cáceres apuesta por la colaboración en red para sostener su medio rural

"El futuro de la provincia no se construye desde una única institución, se construye en red". Con esta idea, la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, resumió el objetivo de la reunión mantenida este miércoles con representantes de la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex) y los Grupos de Acción Local de la provincia.

El encuentro se produce en un momento que la Institución Provincial considera decisivo para el futuro de los municipios rurales. Durante la reunión, Gutiérrez alertó sobre el avance del despoblamiento en numerosos territorios del interior peninsular y defendió la necesidad de impulsar estrategias conjuntas para evitar que esa realidad llegue a Extremadura.

"En otras comunidades ya han desaparecido pueblos y aquí, gracias a las políticas rurales impulsadas en los últimos años, aún no se ha producido", señaló la vicepresidenta. Además, insistió en la necesidad de aplicar medidas "valientes e innovadoras" centradas en la vivienda, el empleo, la conectividad y los servicios públicos.

Una red para sostener el medio rural

La reunión sirvió para reforzar la colaboración entre la Diputación de Cáceres y Redex, una entidad que agrupa a los Grupos de Acción Local de Extremadura y que desde hace décadas trabaja en proyectos vinculados al desarrollo territorial, la dinamización económica y la gestión de fondos europeos Leader.

Redex nació en los años noventa con el objetivo de coordinar el trabajo de los distintos grupos de acción local extremeños y actuar como interlocutor ante administraciones regionales, nacionales y europeas. Actualmente, representa a los 24 grupos existentes en Extremadura, responsables de gestionar programas destinados a impulsar proyectos empresariales, turísticos, culturales o sociales en zonas rurales.

La entidad ha desempeñado un papel fundamental en la aplicación de los fondos Leader, uno de los principales instrumentos europeos de desarrollo rural. Según recordó el presidente de Redex, Fran Sánchez Vega, durante el último programa Leader 2014-2022 se concedieron ayudas por valor de 140 millones de euros, permitiendo la puesta en marcha de más de 3.600 proyectos y la creación o consolidación de más de 2.400 puestos de trabajo en el medio rural extremeño.

Políticas contra la despoblación

Durante el encuentro también se repasaron algunas de las líneas estratégicas impulsadas por la Diputación de Cáceres para favorecer la permanencia de población en los municipios. Esther Gutiérrez defendió la necesidad de convertir la provincia en un territorio "abierto y acogedor", capaz de atraer nuevos habitantes y favorecer el relevo generacional.

En este sentido, destacó programas vinculados a la creación de empleo, la rehabilitación de viviendas, la mejora de infraestructuras, el acceso a internet o la modernización de servicios públicos. Muchas de estas actuaciones se desarrollan en coordinación con los Grupos de Acción Local, cuya presencia sobre el territorio permite detectar necesidades específicas de cada comarca.

La colaboración entre la diputación y Redex se ha materializado en los últimos años en iniciativas relacionadas con el emprendimiento rural, la promoción turística sostenible, la digitalización o la valorización del patrimonio natural y cultural. Ambas entidades también han coincidido en proyectos vinculados a la lucha contra la despoblación y la atracción de nuevos pobladores.

El peso de los Grupos de Acción Local

Los Grupos de Acción Local se han convertido en una de las herramientas más importantes para canalizar inversiones en pequeñas localidades. Formados por administraciones, asociaciones y agentes económicos de cada comarca, funcionan como estructuras de proximidad capaces de adaptar las ayudas europeas a las necesidades concretas de cada territorio.

Vega destacó durante la reunión el "enorme potencial" de esta red territorial y defendió la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta con la Diputación de Cáceres. "Queremos formar parte de este nodo estratégico para el desarrollo rural", afirmó.

La colaboración institucional cobra especial importancia en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional y la pérdida de habitantes en numerosas zonas rurales. Frente a ello, tanto la diputación como Redex coinciden en la necesidad de construir estrategias compartidas que permitan generar oportunidades económicas y mejorar la calidad de vida en los pueblos.

Una alianza para el futuro

La reunión dejó sobre la mesa un mensaje común: el desarrollo rural no puede depender de actuaciones aisladas, sino de una cooperación estable entre administraciones, entidades locales y tejido social.

Mantener vivos los pueblos ya no consiste solo en conservar servicios o infraestructuras. También implica generar oportunidades, crear comunidad y demostrar que el futuro del territorio puede seguir escribiéndose desde lo rural.