Jarandilla de la Vera se prepara para cinco días de fiesta en honor a su patrona, la Virgen de Sopetrán

La localidad de Jarandilla de la Vera se prepara para vivir uno de los momentos más intensos y esperados de su calendario anual. Del 13 al 17 de mayo, el municipio celebrará sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de Sopetrán, una cita en la que se entrelazan la devoción religiosa, las costumbres centenarias y una programación festiva pensada para todas las edades.

Durante cinco días, el pueblo se transformará en un escenario de tradición verata, donde los danzantes —figura clave de estas celebraciones— volverán a marcar el ritmo de los actos más emblemáticos, acompañando a la patrona en procesiones, pasacalles y ofrendas. Su presencia, junto a gigantes y cabezudos, representa uno de los elementos más singulares de estas fiestas, que conservan un fuerte arraigo histórico.

Un arranque cargado de simbolismo

El miércoles 13 de mayo abrirá el programa con uno de los momentos más íntimos y esperados por los fieles: la bajada de la Virgen desde su camarín. A partir de las 10.00 horas, los mayordomos serán los encargados de protagonizar este acto, que permitirá a los asistentes acercarse a la imagen y besar su manto, en un gesto de profunda devoción.

Por la tarde, el ambiente se trasladará a las calles con la tradicional petición de rosca, un recorrido festivo en el que participan danzantes, gigantes y cabezudos, repartiendo regalos y animando a vecinos y visitantes. Este acto, repetido generación tras generación, mantiene viva la esencia popular de la fiesta.

Los más pequeños tendrán también un papel destacado en la ofrenda floral a la Virgen, que tendrá lugar a las 19.00 horas, en una imagen cargada de simbolismo en la que los niños de Jarandilla rinden homenaje a su patrona acompañados por los danzantes.

La jornada concluirá con el pregón de fiestas en la plaza del Sopetrán, a cargo de los mayordomos de 2026, seguido de una actuación musical de Xit Band y un espectáculo de fuegos artificiales que iluminará el cielo de la localidad.

El día grande de la patrona

El jueves 14 será el día central de las celebraciones. La procesión de la Virgen de Sopetrán, patrona de Jarandilla y su comarca, recorrerá las calles de la localidad en un acto multitudinario que refleja el fervor de todo el municipio. A continuación, se celebrará la eucaristía en la parroquia de Iglesia de Santa María de la Torre, epicentro religioso de la localidad.

Tras la misa, la Cofradía de la Virgen ofrecerá el tradicional refresco en la plaza de la Constitución, un momento de convivencia que refuerza los lazos entre vecinos. Ya por la tarde, el ofertorio y la programación musical darán paso a un ambiente más distendido, con conciertos y sesiones de discoteca móvil en la carpa municipal.

Programación de las fiestas. / Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera

El viernes 15 estará dedicado especialmente al ocio familiar. Durante la mañana se celebrarán juegos populares para niños, recuperando actividades tradicionales que fomentan la participación y la convivencia. Por la tarde, el parque de La Aliseda acogerá un espectáculo infantil de magia con Alfred Cobani, antes de dar paso a una nueva noche de música en directo con Orquesta Tronos.

El sábado 16 se presenta como una de las jornadas más completas y esperadas. La romería en honor a la Virgen partirá desde el Parador de Turismo, en un recorrido que incluye un paseo a caballo por el municipio hasta llegar a la dehesa. Allí se desarrollará una jornada de convivencia con actividades como juegos de cintas, gymcanas e hinchables para los más pequeños.

En ese mismo entorno tendrá lugar uno de los momentos más característicos de la tradición local: la suelta de vacas bravas al estilo tradicional, un evento que, además de reunir a numerosos aficionados, marca el inicio de la temporada taurina en la comarca de La Vera.

Programa de la romería. / Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera

La noche volverá a estar protagonizada por la música, con actuaciones en la carpa municipal del grupo Conreverse que prolongarán el ambiente festivo hasta la madrugada gracias al disco móvil de Alex Juvenal.

Las fiestas concluirán el domingo 17 con una misa cantada en la parroquia y, por la tarde, con la procesión de traslado de la Virgen de regreso a su ermita, tras el rezo del rosario. Se trata de un momento especialmente emotivo, en el que los vecinos despiden a su patrona hasta el próximo año.