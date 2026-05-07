Primera Comunión
El obispo de Coria-Cáceres anima a los niños que van a tomar la primera comunión a hacer de su día un tesoro vital
El prelado de Coria-Cáceres recuerda su propia infancia para conectar con los comulgantes y destaca el valor de los buenos recuerdos como apoyo emocional
El obispo de la diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, ha dirigido una carta cargada de cercanía y simbolismo a los niños que este año celebran su Primera Comunión, en la que les anima a convertir esta jornada en “un recuerdo para toda la vida” y a profundizar en su relación con Jesús desde la amistad, la comunidad y el compromiso con los demás.
En el mensaje, el prelado recurre a sus propios recuerdos de infancia para conectar con los más pequeños. Evoca con detalle el ambiente familiar, la ilusión compartida con compañeros y la alegría de aquel día especial. No falta incluso un toque de humor, al recordar cómo unos zapatos nuevos le provocaron una herida, una anécdota sencilla que refuerza el tono cercano del escrito.
Pulido destaca que momentos como la Primera Comunión forman parte de lo que denomina “un gran tesoro guardado en la caja fuerte de la memoria”. Según explica, estos recuerdos acompañan a las personas a lo largo de su vida y pueden convertirse en un apoyo emocional en etapas difíciles, consolidando así su valor más allá del propio día de la celebración.
El núcleo del mensaje gira en torno al significado del sacramento. El obispo recuerda que comulgar implica “entrar en comunión con Jesús y también con los hermanos”, subrayando que la fe cristiana tiene una dimensión comunitaria esencial. “En Jesús, todos somos hermanos”, afirma, incidiendo en la importancia de vivir la religión desde el encuentro y la convivencia.
Jesús como un amigo
En esta línea, presenta la figura de Jesús con un lenguaje accesible para los niños, describiéndolo como un “amigo cercano y lejano a la vez”: lejano en lo visible, pero cercano en la experiencia de la fe, presente —según la tradición cristiana— en la Eucaristía y en la oración. “Es el Amigo que nunca falla”, resume en uno de los pasajes centrales de la carta.
El tramo final del escrito introduce una llamada a la solidaridad. A través de la Delegación de Misiones, la diócesis propone a las familias colaborar con la labor de las Misioneras Servidoras del Evangelio, que desarrollan su actividad en barrios humildes y zonas con escasos recursos, especialmente en Buenos Aires.
El obispo invita a los niños a compartir parte de los regalos recibidos en su Primera Comunión con otros menores en situación de vulnerabilidad, como gesto de fraternidad. “Así podréis estar también en comunión con ellos y ser sus amigos, aunque no los conozcáis y estén lejos”, señala.
La carta concluye con un mensaje de felicitación y una bendición final, en la que Pulido Arriero expresa su deseo de que esta celebración quede “en el baúl de los mejores recuerdos” de los niños y sus familias, reforzando la idea de una jornada que trasciende lo festivo para convertirse en una experiencia vital y espiritual duradera.
Carta íntegra del obispo a los niños que realizan la primera comunión
Queridos niños:
La primera comunión es un día para recordar toda la vida. Yo me acuerdo perfectamente de la misa, de los compañeros, de la fiesta con la familia, de la ropa que llevaba… Los zapatos nuevos me hicieron una herida. ¡Tened cuidado! Tenemos fotos en casa que rebosan de alegría. Estoy seguro de que para vosotros será igual o mejor.
Hay recuerdos que son un gran tesoro guardado en la caja fuerte de la memoria. Todos atesoramos fechas, lugares, personas… que, con solo recordarlos, nos llenan el corazón de felicidad y de esperanza, incluso en los momentos más difíciles.
Espero que el día de vuestra primera comunión sea un día feliz, acompañados por vuestros padres y hermanos, y también por toda la comunidad cristiana de vuestra parroquia, que van a hacer todo lo posible para que estéis contentos con sus regalos y sonrisas, besos y abrazos. Como habéis aprendido en catequesis, comulgar significa entrar en comunión con Jesús y también con los hermanos. No podemos ser cristianos solos, sino unidos a los demás. En Jesús, todos somos hermanos.
No sé si conocéis el dicho: “Dime con quién andas y te diré quién eres”. Pues si andamos con Cristo, entonces somos cristianos. Él es un amigo lejano y cercano a la vez. Está lejos porque no lo vemos y subió al cielo; pero está cerca porque se quedó con nosotros en la comunión y podemos hablar con Él siempre que queramos. No se ha ido para siempre, sino que se ha quedado con nosotros. Vivió hace muchos años, pero no es un personaje del pasado, sino que está vivo y se ha hecho el compañero más cercano. Es el Amigo que nunca falla.
Como signo de solidaridad con todos los niños del mundo entero, este año, nuestra Delegación de Misiones nos pide que ayudemos a unas religiosas —se llaman Misioneras Servidoras del Evangelio—, que comparten la vida en los barrios más pobres de Buenos Aires (Argentina) y en otros pueblos donde no tienen ni calles asfaltadas. De tantos regalos como recibiréis, si compartís un poco de vuestros ahorros con los niños de esos barrios, podréis estar también vosotros en comunión con ellos y ser sus amigos, aunque no los conozcáis y estén lejos.
Os deseo un feliz día de vuestra primera comunión y que este día forme parte de vuestro baúl de los mejores recuerdos.
Con mi bendición.
+ Jesús Pulido Arriero
- La Raya portuguesa: un destino ideal y cercano a Cáceres para disfrutar de la historia, la naturaleza y la gastronomía fronteriza
- Zorita decreta tres días de luto por la muerte de dos vecinos en el accidente de tráfico en Cáceres
- La lucha y la paciencia: las claves que da un pescador de Jarandilla de la Vera para capturar siluros imponentes en el Tajo
- El restaurante Michelin donde comer junto a una garganta de Cáceres
- THESILO: el proyecto que convertirá silos de grano de Torremocha en sistemas de almacenamiento de energía térmica
- La Orquesta Panorama, con 200 actuaciones anuales, revolucionará Casar de Cáceres con su show musical
- Descubre el Torreón, el singular techo de Extremadura situado en la provincia de Cáceres con vistas que alcanzan Portugal
- Las obras del AVE disparan la demanda de alquiler y elevan los precios en Malpartida de Plasencia