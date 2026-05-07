El obispo de Coria-Cáceres anima a los niños que van a tomar la primera comunión a hacer de su día un tesoro vital

El obispo de la diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, ha dirigido una carta cargada de cercanía y simbolismo a los niños que este año celebran su Primera Comunión, en la que les anima a convertir esta jornada en “un recuerdo para toda la vida” y a profundizar en su relación con Jesús desde la amistad, la comunidad y el compromiso con los demás.

En el mensaje, el prelado recurre a sus propios recuerdos de infancia para conectar con los más pequeños. Evoca con detalle el ambiente familiar, la ilusión compartida con compañeros y la alegría de aquel día especial. No falta incluso un toque de humor, al recordar cómo unos zapatos nuevos le provocaron una herida, una anécdota sencilla que refuerza el tono cercano del escrito.

Pulido destaca que momentos como la Primera Comunión forman parte de lo que denomina “un gran tesoro guardado en la caja fuerte de la memoria”. Según explica, estos recuerdos acompañan a las personas a lo largo de su vida y pueden convertirse en un apoyo emocional en etapas difíciles, consolidando así su valor más allá del propio día de la celebración.

El núcleo del mensaje gira en torno al significado del sacramento. El obispo recuerda que comulgar implica “entrar en comunión con Jesús y también con los hermanos”, subrayando que la fe cristiana tiene una dimensión comunitaria esencial. “En Jesús, todos somos hermanos”, afirma, incidiendo en la importancia de vivir la religión desde el encuentro y la convivencia.

Jesús como un amigo

En esta línea, presenta la figura de Jesús con un lenguaje accesible para los niños, describiéndolo como un “amigo cercano y lejano a la vez”: lejano en lo visible, pero cercano en la experiencia de la fe, presente —según la tradición cristiana— en la Eucaristía y en la oración. “Es el Amigo que nunca falla”, resume en uno de los pasajes centrales de la carta.

El tramo final del escrito introduce una llamada a la solidaridad. A través de la Delegación de Misiones, la diócesis propone a las familias colaborar con la labor de las Misioneras Servidoras del Evangelio, que desarrollan su actividad en barrios humildes y zonas con escasos recursos, especialmente en Buenos Aires.

El obispo invita a los niños a compartir parte de los regalos recibidos en su Primera Comunión con otros menores en situación de vulnerabilidad, como gesto de fraternidad. “Así podréis estar también en comunión con ellos y ser sus amigos, aunque no los conozcáis y estén lejos”, señala.

La carta concluye con un mensaje de felicitación y una bendición final, en la que Pulido Arriero expresa su deseo de que esta celebración quede “en el baúl de los mejores recuerdos” de los niños y sus familias, reforzando la idea de una jornada que trasciende lo festivo para convertirse en una experiencia vital y espiritual duradera.