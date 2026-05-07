La Junta de Extremadura, única competente para autorizar la planta de biometano de Miajadas

El debate sobre la futura planta de biometano proyectada en Miajadas volvió a centrar parte de la actualidad política local tras el último pleno municipal celebrado el pasado 5 de mayo. El Grupo Socialista ha acusado al Partido Popular de trasladar a la ciudadanía una imagen "equivocada" sobre las competencias administrativas relacionadas con este proyecto industrial y ha insistido en que la decisión final sobre su autorización "depende exclusivamente de la Junta de Extremadura".

Según ha explicado el PSOE de Miajadas en un comunicado, durante el turno de ruegos y preguntas el Grupo Popular realizó varias intervenciones sobre la planta utilizando, a juicio de los socialistas, "afirmaciones tendenciosas" que podían hacer pensar que el ayuntamiento tiene capacidad para autorizar o paralizar la instalación.

Desde el PSOE consideran necesario aclarar que la planta se encuentra actualmente en fase de Autorización Ambiental Integrada (AAI), un procedimiento cuya tramitación corresponde a la administración autonómica y, concretamente, a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura.

La competencia corresponde a la Junta

La Autorización Ambiental Integrada es el instrumento obligatorio que regula proyectos industriales con posible incidencia ambiental significativa. Este procedimiento incluye la evaluación técnica del proyecto, el estudio de emisiones, residuos, impacto ambiental, gestión de olores, aguas y afecciones al entorno.

La Junta de Extremadura es la encargada de analizar toda la documentación técnica y resolver finalmente si el proyecto cumple o no con los requisitos ambientales exigidos por la normativa estatal y europea.

Por este motivo, desde el PSOE insisten en que el Ayuntamiento de Miajadas no tiene competencias para decidir sobre la autorización definitiva de la planta, aunque sí puede participar dentro de los trámites administrativos mediante informes y alegaciones.

"El ayuntamiento ha actuado con responsabilidad, transparencia y dentro de la legalidad", señalan desde el grupo socialista. A su vez, defiende que el consistorio presentó alegaciones en tiempo y forma y elaboró un informe técnico con observaciones relacionadas con el proyecto.

Un proyecto que ha generado debate social

La futura planta de biometano de Miajadas forma parte de los proyectos energéticos vinculados a la producción de gases renovables a partir del tratamiento de residuos orgánicos y subproductos agroganaderos.

Este tipo de instalaciones generan biogás mediante digestión anaerobia y posteriormente lo transforman en biometano, un combustible renovable que puede inyectarse en la red de gas o utilizarse como alternativa energética.

Sin embargo, la implantación de este tipo de plantas ha generado debate en distintos municipios extremeños debido a las preocupaciones vecinales relacionadas con posibles olores, incremento del tráfico pesado, impacto ambiental o cercanía a núcleos urbanos.

En el caso de Miajadas, el proyecto ha provocado una importante atención pública en los últimos meses y ha sido objeto de discusión política y social.

Cruce de reproches políticos

Desde el PSOE consideran que el Partido Popular está utilizando este asunto "para generar alarma" entre la población y lamentan que se omita deliberadamente cuál es el verdadero órgano competente en la tramitación.

Los socialistas recuerdan además que la administración responsable de resolver el expediente es el Ejecutivo autonómico presidido por María Guardiola.

"Miajadas merece información clara, rigurosa y ajustada a la realidad", señalan desde el PSOE, que pide evitar la difusión de mensajes que puedan aumentar la preocupación vecinal sin ajustarse al procedimiento administrativo real.

Por su parte, el debate sobre las plantas de biometano continúa creciendo en Extremadura, donde distintos municipios han mostrado posiciones diversas ante este tipo de instalaciones. Mientras algunas administraciones defienden su papel dentro de la transición energética y la economía circular, otros colectivos reclaman mayores garantías ambientales y más información pública sobre los proyectos.

Transición energética y control ambiental

El desarrollo de plantas de biometano forma parte de las estrategias impulsadas tanto por la Unión Europea como por el Gobierno central para reducir emisiones y avanzar hacia modelos energéticos más sostenibles.

Extremadura se ha convertido en una de las regiones donde más iniciativas de este tipo se están planteando debido al peso del sector agroganadero y la disponibilidad de residuos orgánicos aprovechables.

No obstante, la puesta en marcha de estas instalaciones requiere superar complejos procedimientos ambientales y administrativos en los que participan distintos organismos públicos.

En Miajadas, mientras continúa la tramitación autonómica, el debate político sigue creciendo alrededor de un proyecto que mantiene dividida a parte de la opinión pública local y que continuará marcando la actualidad municipal en los próximos meses.