La solidaridad de los pueblos de Cáceres mueve más de 98 millones para cambiar vidas en África y América

La ayuda oficial al desarrollo impulsada por ayuntamientos y diputaciones españolas superó en 2024 los 98 millones de euros, una cifra que permitió financiar cerca de 3.000 proyectos de cooperación internacional relacionados principalmente con educación, igualdad de género, acceso al agua, alimentación y construcción de paz.

Estos datos forman parte del Informe Anual de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) Local, elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en colaboración con la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. El documento fue presentado durante la reunión de la Comisión de Cooperación al Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible celebrada en el municipio segoviano del Real Sitio de San Ildefonso.

El papel de diputaciones y ayuntamientos

El presidente de la comisión y presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, destacó durante el encuentro el esfuerzo realizado por las entidades locales para impulsar proyectos de desarrollo en zonas desfavorecidas del mundo.

Comisión de Cooperación al Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible. / Cedida a El Periódico Extremadura

Morales valoró especialmente que el informe permita "hacer aflorar" el trabajo de municipios y diputaciones en materia de cooperación internacional, visibilizando actuaciones que muchas veces pasan desapercibidas pese a su impacto social.

La Ayuda Oficial al Desarrollo local engloba todas aquellas actuaciones financiadas por administraciones municipales y provinciales destinadas a mejorar las condiciones de vida en países o territorios con mayores dificultades económicas, sociales o humanitarias.

Educación, igualdad y agua, entre las prioridades

Según recoge el informe, la mayor parte de las actuaciones financiadas durante 2024 estuvieron vinculadas a áreas consideradas prioritarias por los organismos internacionales de cooperación.

Entre ellas destacan proyectos educativos, programas de igualdad de género, acceso al agua potable, seguridad alimentaria o iniciativas relacionadas con la paz y la protección de derechos humanos.

En cuanto al destino geográfico de las ayudas, América fue la principal región receptora, seguida de África, donde muchas entidades locales españolas mantienen desde hace años programas de cooperación y colaboración institucional.

Cooperación ante crisis humanitarias

Durante la reunión también se abordó el convenio de ayuda humanitaria que mantiene la FEMP con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Gracias a este acuerdo, distintas administraciones locales colaboran en proyectos destinados a actuar ante conflictos armados, catástrofes naturales o emergencias humanitarias.

Miguel Ángel Morales subrayó el papel de coordinación que ejerce la FEMP junto al Estado para canalizar estas aportaciones de municipios y diputaciones hacia zonas afectadas por crisis internacionales.

Además, se analizaron las actuaciones desarrolladas dentro de los llamados Marcos de Asociación País, instrumentos estratégicos de cooperación bilateral que España mantiene actualmente con países como Senegal, Guatemala, Ecuador, Honduras, Perú, Paraguay, Filipinas, Mauritania o República Dominicana.

Formación y cooperación descentralizada

Otro de los asuntos tratados fue la presentación de la Guía Práctica para Cargos Electos sobre Acción Internacional y Cooperación Descentralizada. Se trata de un documento orientado a técnicos y responsables políticos de ayuntamientos y diputaciones para facilitar la puesta en marcha de buenas prácticas en políticas públicas de cooperación.

Asimismo, se anunció el desarrollo de cinco acciones formativas previstas para este año relacionadas con la recogida de datos de cooperación, proyectos europeos, Agenda 2030, educación para el desarrollo sostenible y alianzas público-privadas.

La comisión recordó también que las entidades locales podrán seguir aportando hasta el próximo 31 de mayo los datos correspondientes a la cooperación realizada en 2025 a través de la plataforma habilitada por la FEMP.

Necesidades concretas de los territorios

La cooperación descentralizada se ha consolidado en las últimas décadas como una herramienta complementaria a la acción internacional del Estado. A través de ella, ayuntamientos y diputaciones impulsan proyectos adaptados a las necesidades concretas de distintos territorios y fortalecen redes de colaboración internacional.

Porque detrás de cada proyecto financiado no solo hay cifras o estadísticas. Hay escuelas que abren sus puertas, comunidades que acceden por primera vez al agua potable, mujeres que encuentran nuevas oportunidades y territorios que recuperan esperanza. Una cooperación silenciosa que, lejos de los grandes focos, demuestra que también desde los ayuntamientos y diputaciones se puede contribuir a cambiar realidades al otro lado del mundo.