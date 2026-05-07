Trujillo acoge una charla sobre acompañamiento emocional con motivo del Día Mundial del Cáncer de Ovario

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Ovario, que se conmemora cada 8 de mayo, se celebrará la charla “Qué decir cuando no sé qué decir”, un encuentro dirigido a pacientes y familiares oncológicos que busca ofrecer herramientas para afrontar una de las situaciones más difíciles durante la enfermedad: acompañar, escuchar y comunicarse cuando las palabras parecen no ser suficientes.

La cita tendrá lugar el viernes, 8 de mayo, a las 12:00 horas, en el Espacio Municipal “La Cueva”, situado en los bajos del ayuntamiento. La sesión será impartida por Marta Gundín Martín, psicooncóloga del equipo de Cuidados Paliativos del Hospital de Mérida y del área de Oncología del Hospital San Pedro de Alcántara.

El encuentro pretende crear un espacio cercano y humano en el que pacientes, familiares y personas cuidadoras puedan reflexionar sobre el impacto emocional del cáncer. En muchas ocasiones, quienes acompañan a una persona enferma sienten miedo a equivocarse, a decir algo inapropiado o a no saber cómo actuar. Esta charla abordará precisamente esa dificultad, recordando que acompañar no siempre consiste en encontrar la frase perfecta, sino en estar presente, escuchar con respeto y validar lo que la otra persona siente.

El Día Mundial del Cáncer de Ovario es una jornada de sensibilización internacional que busca dar visibilidad a esta enfermedad y promover el conocimiento de sus posibles síntomas. Organizaciones especializadas recuerdan que algunos signos frecuentes pueden ser la hinchazón abdominal persistente, el dolor pélvico o abdominal, la sensación de saciedad rápida, los cambios urinarios o molestias digestivas que se mantienen en el tiempo. Aunque estos síntomas pueden deberse a muchas causas benignas, los expertos recomiendan consultar con profesionales sanitarios cuando son nuevos, persistentes o se repiten con frecuencia.

La concienciación es especialmente importante porque el cáncer de ovario puede presentar síntomas poco específicos en sus fases iniciales. La Sociedad Española de Oncología Médica señala que existen factores de riesgo relacionados con la edad, la historia familiar, alteraciones genéticas como BRCA1 y BRCA2, la obesidad y determinados factores hormonales; además, aproximadamente una parte de los casos tiene un componente hereditario.

Más allá de la información médica, esta actividad pone el foco en una dimensión fundamental del proceso oncológico: el acompañamiento emocional. Saber escuchar, respetar los silencios, evitar frases hechas y ofrecer ayuda concreta puede marcar una gran diferencia para quienes atraviesan la enfermedad y para sus familias.

Noticias relacionadas

La charla está organizada por la Mancomunidad Integral Comarca de Trujillo, la Diputación de Cáceres y Cultura Viva, con la colaboración de AOEX y otras entidades locales. Una iniciativa que invita a la comunidad a acercarse, aprender y participar en una conversación necesaria sobre el cáncer, el cuidado y la importancia de no sentirse solo en el camino.