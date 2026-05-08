Abre el plazo para apuntarse a los conservatorios de danza de Cáceres y Plasencia: plazos y requisitos

El Conservatorio Elemental de Danza El Brocense y la Escuela de Danza de Plasencia, ambos dependientes de la Diputación de Cáceres, han abierto el periodo de preinscripción para el curso 2026-27, dirigido tanto a nuevo alumnado como a estudiantes que deseen retomar sus estudios de danza.

En el caso del conservatorio cacereño, las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 21 de mayo en la Secretaría del centro, en horario de 9.00 a 14.00 horas. El formulario de inscripción puede descargarse a través de la web oficial del Conservatorio de Danza El Brocense y deberá entregarse junto a una fotocopia del DNI o del Libro de Familia, en caso de menores que aún no dispongan de documento identificativo.

Para acceder al primer curso será necesario haber nacido, como máximo, en el año 2018, aunque el centro contempla de forma excepcional la admisión de alumnado nacido en 2019 si quedan plazas vacantes.

Imagen de una actuación del conservatorio. / Diputación de Cáceres

El 28 de mayo se publicará el listado de aspirantes junto a las fechas de las pruebas de acceso a las enseñanzas oficiales. Tanto las características de estas pruebas como los criterios de valoración pueden consultarse en la página web del conservatorio.

El Conservatorio Elemental de Danza El Brocense ofrece una formación centrada en la técnica, la expresión artística y el desarrollo integral del alumnado. El currículo de las enseñanzas elementales incluye asignaturas como danza clásica, danza española y música.

Además, el centro continuará ampliando progresivamente el número de plazas tras la implantación de una segunda línea iniciada el pasado curso, una medida impulsada por la creciente demanda de las familias y el interés por cursar estudios oficiales de danza en la provincia.

Preinscripción también abierta en Plasencia

Por su parte, la Escuela de Danza de Plasencia mantendrá abierto el plazo de preinscripción hasta el 29 de mayo. Las solicitudes podrán formalizarse de manera telemática a través de la página de preinscripción de la Escuela de Danza de Plasencia.

Entre los requisitos establecidos, el alumnado aspirante a Danza Clásica deberá tener cumplidos los seis años dentro del año de inicio del curso escolar. En el caso de Danza Contemporánea, será necesario haber cumplido 14 años y acreditar conocimientos previos de danza clásica, disciplina que además forma parte del plan formativo.

Abierta la inscripción para el conservatorio de danza de Plasencia. / Diputación de Cáceres

Las pruebas de acceso se celebrarán el 23 de junio en horario de tarde y consistirán en distintos ejercicios de danza clásica de nivel inicial. El tribunal evaluará aspectos como la flexibilidad, la estática, el sentido rítmico, la expresividad, la lateralidad y la memoria motriz.

Desde la Diputación de Cáceres destacan que estas enseñanzas contribuyen al impulso de las artes escénicas y al desarrollo cultural de la provincia, reforzando el compromiso institucional con la formación artística y la danza en Extremadura.