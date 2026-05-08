Accidente
Accidente en Cuacos de Yuste: una mujer de 27 años hospitalizada tras sufrir policontusiones
Los servicios sanitarios atendieron a la conductora herida tras una salida de la vía en la EX-203
Una mujer de 27 años ha resultado herida este viernes en un accidente de tráfico registrado en la carretera EX-203, a la altura del término municipal de Cuacos de Yuste.
El siniestro se produjo sobre las 09.41 horas en el punto kilométrico 37-38 de la citada vía, según la información facilitada por el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.
El accidente consistió en una salida de vía, movilizando hasta el lugar a una Unidad Medicalizada de Emergencias del Servicio Extremeño de Salud, una ambulancia convencional, efectivos de la Guardia Civil y personal de mantenimiento de carreteras de la zona de Plasencia.
Como consecuencia del accidente, la conductora sufrió policontusiones y fue atendida por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar. Posteriormente, fue trasladada en estado menos grave al Hospital Virgen del Puerto.
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