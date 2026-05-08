Infraestructuras
Un nuevo proyecto empresarial aspira a revitalizar el entorno rural de Alcuéscar con servicios y empleo
El complejo de servicios, que incluirá puntos de recarga para vehículos eléctricos, se ubicará en un enclave con importante tránsito de viajeros
El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido una reunión con representantes del Grupo Incalexsa. Entre ellos, a recibido al empresario Pablo Cervigón para conocer de primera mano un nuevo proyecto empresarial que prevé implantarse en la provincia y que aspira a convertirse en un foco de actividad económica y generación de empleo en el entorno rural.
La iniciativa contempla la construcción de un complejo de servicios en las inmediaciones de Alcuéscar, concretamente a la salida del municipio y próximo al conocido Cruce de las Herrerías, uno de los puntos estratégicos de comunicación del centro de Extremadura.
El proyecto se encuentra actualmente muy avanzado y pendiente únicamente de culminar algunos trámites administrativos relacionados con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Carreteras.
Gasolinera, hotel y nuevos servicios
Según se ha dado a conocer durante el encuentro mantenido en la Diputación, el complejo incluirá una gasolinera, una electrolinera para vehículos eléctricos, restaurante, tienda y hotel. Además, en una futura fase de ampliación se prevé incorporar un área específica para caravanas y autocaravanas.
La ubicación elegida responde al importante tránsito que registra esta zona del término municipal de Alcuéscar, situada en el eje de comunicación entre Cáceres, Mérida y las conexiones hacia Andalucía y el norte peninsular.
El empresario Pablo Cervigón solicitó durante la reunión la colaboración institucional de la Diputación para facilitar y agilizar los últimos trámites pendientes relacionados con accesos y autorizaciones viarias.
Por su parte, Miguel Ángel Morales trasladó el respaldo de la Institución Provincial a este tipo de iniciativas empresariales, especialmente cuando contribuyen a fijar población y generar oportunidades laborales en municipios rurales.
El presidente provincial destacó además la importancia de seguir impulsando inversiones privadas vinculadas a servicios, turismo y movilidad en el medio rural, especialmente en zonas estratégicas de paso.
El valor estratégico del Cruce de las Herrerías
El denominado Cruce de las Herrerías es uno de los enclaves viarios más conocidos del entorno de Alcuéscar. Situado junto a la autovía A-66, la conocida Ruta de la Plata, actúa como punto de conexión entre diferentes carreteras regionales y locales que enlazan con municipios de la comarca y con el sur de la provincia.
Además de su importancia logística, esta zona se encuentra próxima al trazado histórico de la Vía de la Plata y al Camino Mozárabe de Santiago, itinerarios que cada año recorren miles de peregrinos y viajeros.
La ubicación convierte este enclave en un espacio especialmente atractivo para la implantación de servicios vinculados al transporte, la hostelería y el turismo itinerante.
En los últimos años, el crecimiento del tráfico de autocaravanas y vehículos eléctricos ha incrementado además la demanda de infraestructuras adaptadas a nuevas formas de movilidad, algo que el proyecto pretende aprovechar mediante la futura área caravanista y la instalación de puntos de recarga eléctrica.
Sector empresarial extremeño
Por su parte, Pablo Cervigón está vinculado al sector empresarial extremeño y ha desarrollado distintas iniciativas relacionadas con servicios, hostelería y actividades vinculadas al transporte y al desarrollo turístico.
Su nombre ha aparecido asociado en distintas ocasiones a proyectos de inversión orientados al impulso económico de zonas rurales y al aprovechamiento estratégico de enclaves de tránsito en Extremadura.
El proyecto presentado ahora en Alcuéscar se enmarca precisamente en esa línea de desarrollo ligada a la creación de infraestructuras de servicio en áreas rurales con potencial de crecimiento económico y turístico.
Empleo y fijación de población
Desde la Diputación de Cáceres se insiste en la necesidad de apoyar inversiones que permitan diversificar la economía de los municipios y generar empleo estable fuera de las grandes ciudades.
La creación de complejos de servicios de estas características puede tener además un impacto indirecto sobre otros sectores económicos del entorno, favoreciendo el comercio local, el turismo y la actividad hostelera.
Morales reiteró durante el encuentro el compromiso de la Institución Provincial con aquellas iniciativas que ayuden a dinamizar el territorio y contribuyan a fortalecer el futuro del mundo rural. En un territorio donde cada nuevo proyecto empresarial se interpreta también como una oportunidad contra la despoblación, iniciativas como la prevista en Alcuéscar representan algo más que una inversión privada.
La combinación de servicios, turismo y nuevas formas de movilidad convierte este enclave de la Ruta de la Plata en un punto estratégico con capacidad para atraer actividad, viajeros y empleo. Un movimiento que refleja cómo algunos municipios rurales buscan reinventarse aprovechando precisamente aquello que siempre tuvieron: su posición en el camino.
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