Vivienda
Brindis y alegría en Portaje por las llaves de cuatro nuevas viviendas de alquiler social
La Junta ha invertido más de 545.000 euros en estas casas unifamiliares de promoción pública, por las que los adjudicatarios pagarán una renta cercana a los 100 euros al mes
Los inmuebles, de nueva construcción, tienen 80 metros cuadrados, tres dormitorios y cuentan con aislamiento térmico para rebajar la factura energética
La emoción ha marcado este viernes la entrega de llaves de cuatro nuevas viviendas sociales en alquiler en Portaje. La Junta de Extremadura ha puesto a disposición de sus adjudicatarios estas casas unifamiliares de promoción pública, situadas en la calle Juan Granado, en un acto al que ha asistido el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez.
Alquiler social
La actuación ha supuesto una inversión de 545.906,83 euros y permite ampliar el parque público de vivienda en esta localidad cacereña de 377 habitantes. Con estas cuatro nuevas casas, Portaje cuenta ya con once viviendas de promoción pública de la Junta.
Los adjudicatarios accederán a los inmuebles en régimen de alquiler social, con una renta adaptada a sus ingresos y que rondará los 100 euros mensuales. Se trata de viviendas unifamiliares de nueva construcción, con 80 metros cuadrados útiles y tres dormitorios.
Una ayuda para fijar población
Desde la Junta destacan que este tipo de promociones contribuyen a facilitar el acceso a una vivienda asequible y a fijar población en el medio rural, uno de los principales retos de los municipios pequeños.
Las viviendas han sido financiadas en un 59% por la Junta de Extremadura y en un 41% con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además, cuentan con una eficiencia energética un 20% superior al estándar exigido por el Código Técnico de la Edificación.
El aislamiento térmico de ventanas, puertas, tejados y otros elementos de la envolvente exterior permitirá reducir el consumo de calefacción y aire acondicionado, lo que también ayudará a rebajar la factura energética de las familias que vivirán en estas nuevas viviendas públicas, según ha informado la Junta en nota de prensa.
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