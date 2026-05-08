Alerta en Aliseda por un presunto estafador que se hace pasar por voluntario de Cáritas para robar en viviendas

La parroquia de Aliseda ha difundido un comunicado en el que advierte a los vecinos de la presencia en la localidad de un hombre que supuestamente estaría haciéndose pasar por representante de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres.

Según explica el párroco, Miguel Ángel, en el escrito difundido públicamente, esta persona viste prendas serigrafiadas con el logotipo de Cáritas y habría asegurado haber sido enviada por el Obispado para trabajar con niños y jóvenes del municipio en un aula que, presuntamente, se le facilitaría en la Casa de la Cultura.

Sin embargo, tras realizar las correspondientes comprobaciones, desde la parroquia aseguran que ni la Diócesis ni Cáritas Diocesana han enviado a ninguna persona a desarrollar actividades en el municipio.

Identidad para robar

Más allá de esta situación que, de por sí, ya se puede tildar de extraña, el comunicado añade además que, según distintas informaciones recibidas por la parroquia, el individuo habría protagonizado, según el párroco, supuestos incidentes en la localidad, entre ellos la sustracción de objetos en algún establecimiento y la entrada sin permiso en viviendas particulares. La Guardia Civil, que ya está investigando el caso, asegura que no ha llegado a darse ningún robo y que no se trata de "nada serio".

Aun así, ante esta situación la parroquia ha pedido prudencia y ha recomendado a la población extremar las precauciones, especialmente con menores y domicilios particulares, aunque insiste en evitar generar alarma social o desconcierto entre los vecinos.