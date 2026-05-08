Medio centenar de agentes y cuarenta voluntarios buscan a Rosalía Cáceres en Bohonal de Ibor

El dispositivo de búsqueda desplegado este viernes en la localidad cacereña de Bohonal de Ibor para localizar a Rosalía Cáceres ha movilizado a un importante operativo compuesto por agentes de distintas especialidades de la Guardia Civil, voluntarios y efectivos de Protección Civil.

Casi seis años desaparecida

Rosalía Cáceres desapareció el 25 de mayo de 2020 en Bohonal de Ibor y, casi seis años después, su caso continúa sin resolverse. La mujer tenía entonces 75 años y había salido a caminar por las inmediaciones de la localidad cuando se perdió completamente su pista.

Aquella mañana, Rosalía llegó a hablar por teléfono tanto con su hijo como con una prima mientras caminaba por caminos cercanos al municipio. Sin embargo, poco después dejó de responder al teléfono móvil y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella.

Rosalía Cáceres /

En total, alrededor de medio centenar de agentes y unas cuarenta personas voluntarias participan en las labores de rastreo, que se están desarrollando tanto en el casco urbano como en diferentes puntos del término municipal y zonas próximas.

La desaparición de Rosalía Cáceres ha generado una creciente preocupación en la localidad y en municipios cercanos de la comarca de Campo Arañuelo y Los Ibores, donde vecinos y familiares siguen pendientes de cualquier avance en la investigación y en las tareas de búsqueda.

Un amplio despliegue de medios especializados

El operativo activado por la Guardia Civil cuenta con recursos especializados llegados desde distintos puntos de Extremadura y Castilla y León.

Entre ellos participan agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) desplazados en motocicletas para acceder con mayor rapidez a caminos rurales, pistas forestales y terrenos complicados.

El dispositivo incluye además un equipo cinológico con perro especializado en búsqueda de personas desaparecidas, efectivos de Seguridad Ciudadana, agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) de Cáceres y miembros del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Greim) desplazados desde Arenas de San Pedro.

A todo ello se suma un Puesto de Mando Avanzado con conexiones satelitales que coordina sobre el terreno todas las actuaciones y los diferentes grupos de rastreo.

Drones y aeronaves con cámaras de alta resolución

Uno de los recursos más destacados del operativo son los equipos Pegaso de Cáceres y Badajoz, unidades de la Guardia Civil especializadas en el uso de drones y sistemas aéreos no tripulados. Estos equipos están empleando aeronaves equipadas con cámaras de alta resolución y sistemas de apoyo visual para rastrear zonas de difícil acceso y ampliar el radio de búsqueda desde el aire.

El nombre Pegaso corresponde al acrónimo de Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional y estas unidades fueron creadas para controlar y supervisar el uso de drones, además de participar en operaciones policiales y de búsqueda.

En los últimos años, los equipos Pegaso se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada en desapariciones, rescates y emergencias gracias a la capacidad de los drones para acceder rápidamente a zonas complicadas, cubrir grandes extensiones de terreno y obtener imágenes aéreas en tiempo real.

Sus dispositivos permiten además trabajar en coordinación con otras unidades terrestres y mejorar notablemente la planificación de las batidas.

Batidas en caminos, monte y zonas rurales

Durante toda la jornada se han desarrollado batidas organizadas por sectores, combinando la participación de agentes y voluntarios. Las tareas de búsqueda se centran especialmente en caminos rurales, zonas de monte, arroyos, explotaciones agrícolas y áreas de vegetación densa situadas en los alrededores de Bohonal de Ibor.

La complejidad del terreno y la amplitud de la superficie rastreada han obligado a reforzar los recursos técnicos y humanos desde primeras horas de la mañana. Fuentes cercanas al operativo destacan además la importancia de la colaboración vecinal y la coordinación entre los distintos cuerpos participantes para intentar avanzar en la localización de Rosalía Cáceres.

La importancia de actuar con rapidez

Mientras continúan las batidas sobre el terreno, familiares, vecinos y efectivos participantes mantienen viva la esperanza de encontrar alguna pista que permita esclarecer qué ocurrió con Rosalía Cáceres.

Casi seis años después de aquella mañana de mayo de 2020 en la que salió a caminar y nunca regresó, su desaparición sigue siendo una herida abierta en Bohonal de Ibor. Un caso marcado por el paso del tiempo pero también por la persistencia de quienes se niegan a dejar de buscar respuestas.