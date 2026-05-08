Cáceres amplía el acceso a la cultura para personas con discapacidad gracias a un nuevo convenio de la Fundación Valhondo

La Fundación Fernando Valhondo Calaff y la Asociación Musical Cacereña han firmado un convenio de colaboración destinado a ampliar la oferta de ocio inclusivo y facilitar el acceso a la cultura a personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión social de la provincia de Cáceres.

El acuerdo fue rubricado este martes por el presidente de la Fundación Valhondo, José Antonio García, y el presidente de la Asociación Musical Cacereña, José Romero Casares.

La iniciativa permitirá que asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia puedan acceder a la programación musical organizada por la Asociación Musical Cacereña, favoreciendo así la participación de sus usuarios en actividades culturales y de ocio de calidad.

En concreto, el convenio contempla la reserva de una media de 30 entradas por concierto de la temporada musical, que serán distribuidas por la Fundación Valhondo entre las entidades sociales con las que colabora.

Música como herramienta social

El objetivo, según destacan ambas organizaciones, es utilizar la música como herramienta de inclusión social, desarrollo emocional y enriquecimiento cultural, ampliando las oportunidades de participación para personas que habitualmente encuentran mayores dificultades de acceso a este tipo de actividades.

Además de coordinar la distribución de las entradas, la Fundación contribuirá económicamente al desarrollo del proyecto, reforzando así su compromiso con iniciativas centradas en la igualdad de oportunidades y la cohesión social en la provincia cacereña.

García señaló durante la firma que “la música es fundamental en la formación de la cultura” y explicó que este acuerdo, enmarcado dentro de las actividades conmemorativas del 70 aniversario de la fundación, permitirá “propiciar el acceso a personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión social”.

Por su parte, Casares destacó que la Asociación Musical Cacereña continúa avanzando en su apertura a nuevos públicos tras sus 57 años de trayectoria. “Estamos encantados de abrirnos a nuevos públicos y facilitar el acceso a personas con discapacidad, muchas de ellas grandes amantes de la música”, afirmó.

La colaboración se integra dentro de la línea de trabajo que desarrolla la Fundación Valhondo para facilitar el acceso al ocio, la cultura y la participación social de colectivos vulnerables, promoviendo iniciativas inclusivas en distintos ámbitos de la vida cultural de la provincia.