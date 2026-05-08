Dehesas, aves y estrellas: la nueva estrategia para revitalizar los pueblos del Tajo Internacional

La Diputación de Cáceres continúa dando pasos para consolidar la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo Internacional como uno de los principales destinos de turismo sostenible del país. El último avance se produjo en Salorino, donde se celebró una jornada técnica de trabajo destinada a impulsar la incorporación del territorio y de las empresas turísticas locales al club de producto 'Ecoturismo en España', promovido por la Asociación de Ecoturismo en España bajo la marca 'Soy Ecoturista'.

Jornada de 'Grand Tour Territorios Unesco'. / Cedida a El Periódico Extremadura

En la sesión participaron técnicos, gestores del territorio y empresarios turísticos, además de la diputada de Turismo y Juventud, Elisabeth Martín Declara. Durante su intervención, destacó la importancia de avanzar hacia un modelo turístico "capaz de generar oportunidades económicas sin poner en riesgo los valores naturales y culturales del territorio".

La jornada permitió presentar el avance del diagnóstico del destino y explicar a las empresas el procedimiento necesario para adherirse a esta red nacional especializada en turismo de naturaleza sostenible.

Turismo ligado a naturaleza y territorio

La Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo Internacional fue declarada por la Unesco en 2016 y abarca espacios naturales de Extremadura y Portugal. En la provincia cacereña incluye municipios situados en torno al río Tajo y el Parque Internacional Tajo-Tejo, una de las zonas con mayor biodiversidad del oeste peninsular.

El territorio destaca por sus dehesas, bosques mediterráneos, zonas fluviales y por la presencia de especies protegidas como el águila imperial ibérica, el buitre negro o la cigüeña negra.

La Diputación de Cáceres lleva años trabajando para convertir este espacio en un referente de turismo de naturaleza vinculado a la sostenibilidad, el patrimonio y la fijación de población rural.

La estrategia provincial apuesta por un modelo turístico basado en pequeños alojamientos, experiencias respetuosas con el entorno, observación de aves, senderismo, gastronomía local y actividades ligadas a la interpretación del patrimonio natural y cultural.

Red nacional de destinos de ecoturismo

La incorporación al club de producto 'Ecoturismo en España' supone para las empresas adheridas cumplir criterios relacionados con sostenibilidad, calidad turística, conservación ambiental y compromiso con el territorio.

La iniciativa permite además integrarse en una red nacional de destinos de ecoturismo reconocidos y acceder a acciones conjuntas de promoción turística especializada.

Dentro de este proceso, la Diputación desarrollará acciones de formación y acompañamiento individualizado dirigidas a empresas del territorio en ámbitos como la reducción de impactos ambientales, conservación de biodiversidad, interpretación patrimonial o promoción responsable.

El objetivo es mejorar la experiencia turística y reforzar la competitividad de las empresas locales vinculadas al turismo de naturaleza.

El papel del Plan Grand Tour Unesco

Estas actuaciones forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística Destino Grand Tour Territorios Unesco de la provincia de Cáceres, financiado con fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Este plan provincial busca aprovechar el valor de los espacios reconocidos por la Unesco en Cáceres para consolidar un modelo turístico sostenible y vertebrador del territorio.

La iniciativa integra recursos como el Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara, la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, el Tajo Internacional y otros espacios patrimoniales y naturales de la provincia.

Entre sus principales líneas de actuación figuran la mejora de infraestructuras turísticas, digitalización de destinos, señalización inteligente, promoción internacional, eficiencia energética y apoyo a empresas turísticas locales.

Desarrollo económico frente al despoblamiento

Desde la Diputación de Cáceres se considera que el turismo sostenible puede convertirse en una herramienta clave para luchar contra el despoblamiento rural y generar nuevas oportunidades económicas en pequeñas localidades.

La institución provincial defiende un modelo basado en la conservación de los recursos naturales y culturales como motor de desarrollo, evitando fórmulas de turismo masificado y apostando por experiencias ligadas a la autenticidad del territorio.

Jornada de 'Grand Tour Territorios Unesco'. / Cedida a El Periódico Extremadura

La Reserva del Tajo Internacional se ha convertido en uno de los espacios donde más claramente se intenta aplicar esta filosofía, aprovechando además su carácter transfronterizo con Portugal y su potencial para atraer visitantes interesados en naturaleza, cultura y tranquilidad.

Un territorio cada vez más especializado

En los últimos años, la Diputación ha impulsado distintas acciones para posicionar el Tajo Internacional dentro del turismo de observación de aves, turismo activo y experiencias vinculadas al cielo nocturno, aprovechando también la baja contaminación lumínica de la zona.

La apuesta institucional busca convertir este territorio en un destino turístico especializado y diferenciado, donde el paisaje, la biodiversidad y la identidad rural se conviertan en el principal atractivo.

Porque en territorios como el Tajo Internacional el turismo ya no se entiende únicamente como una actividad económica, sino como una forma de proteger el paisaje, mantener vivos los pueblos y convertir el patrimonio natural en una oportunidad de futuro. Un modelo donde la tranquilidad, la biodiversidad y la identidad rural dejan de ser una desventaja para convertirse precisamente en el principal valor diferencial de la provincia.