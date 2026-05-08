Encuentran sin vida a Melodi, la mujer de 38 años desaparecida en Trujillo

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado este vienres el hallazgo del cuerpo sin vida de Melodi Trevejo Porras, la mujer de 38 años que llevaba desaparecida desde el pasado miércoles en Trujillo.

"Confirmamos que hemos encontrado el cuerpo de la desaparecida en un vehículo dentro de un túnel. No hay indicios de la intervención de terceras personas, por lo que debemos ser prudentes", ha señalado el delegado del Gobierno, que ha preferido no revelar el punto exacto en el que han encontrado a la mujer.

En las proximidades de Trujillo

Por su parte, la Benemérita también ha confirmado la localización del vehículo objeto de búsqueda en las próximidades de la localidad trujillana, hallándose en su interior el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida.

En estos momentos, se están llevando a cabo las actuaciones judiciales y policiales correspondientes, procediéndose al levantamiento del cadáver y a la posterior práctica de la autopsia, que permitirá determinar las causas del fallecimiento. La Guardia Civil aún mantiene abierta la investigación hasta el total esclarecimiento de los hechos.

El dispositivo

La Guardia Civil mantenía activado un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a una mujer de 38 años desaparecida desde la tarde del miércoles tras la denuncia de una familiar. En el dispositivo participaban patrullas y unidades de Seguridad Ciudadana y de Policía Judicial, centradas en la localización de la mujer y del vehículo en el que se desplazaba.

Según informó la Benemérita, había abandonado la vivienda en un vehículo de color azul. No han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la desaparición.

José Antonio, un mes desaparecido

En la provincia, permanecen activas otras denuncias por desaparición. Un ejemplo es el de José Antonio Asensio, que desapareció en la localidad de Jarandilla de la Vera durante la Semana Santa. Tiene 74 años y mide 1,70 metros. Es de complexión delgada, pelo canoso, con una calvicie parcial y ojos marrones. Además, en el momento de su desaparición, vestía un chaleco gris, pantalón vaquero oscuro y zapatillas negras con suela blanca y amarilla. En la información difundida en carteles se advierte que "es sordo y no tiene lenguaje verbal, con lo que se comunica con gestos y pocos sonidos". Señala también el cartel que, aunque ha desaparecido en Jarandilla de la Vera, "ha podido desplazarse a los pueblos y localidades de la zona".

Sobre la zona se han realizado ya varias batidas coordinadas por la Guardia Civil, en las que han participado numerosos voluntarios, agentes y asociaciones. Durante todo el dispositivo de búsqueda se ha contado con la ayuda de unidades especializadas, además de perros y drones para ampliar el radio de acción, además de familiares del desaparecido.