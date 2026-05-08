Arte y naturaleza
Aprende a fotografiar lo diminuto: taller de macrofotografía en la Casa de Cultura de Casar de Cáceres
El experto David Galeano, especializado en naturaleza y macrofotografía, guiará a los asistentes en el arte de captar lo diminuto con técnicas de enfoque e iluminación
La Casa de Cultura de Casar de Cáceres acogerá un taller dedicado a la fotografía macro, una de las disciplinas más sorprendentes de la fotografía contemporánea por su capacidad para revelar detalles invisibles a simple vista. La actividad estará impartida por el fotógrafo extremeño David Galeano, especializado en fotografía de naturaleza y macrofotografía.
El taller está organizado por la Asociación Fotográfica Vía de la Plata, con la colaboración del Ayuntamiento de Casar de Cáceres y la Universidad Popular, y está dirigido tanto a personas que se inician en la fotografía como a aficionados con experiencia que quieran profundizar en técnicas de enfoque, iluminación y composición.
El arte de fotografiar lo diminuto
La fotografía macro es una técnica especializada que permite captar sujetos a muy corta distancia y reproducirlos en un tamaño igual o superior al real. Habitualmente se utiliza para retratar elementos diminutos de la naturaleza como flores, insectos, semillas, gotas o superficies con texturas difíciles de apreciar a simple vista.
Se trata de una disciplina muy vinculada a la observación y la paciencia, ya que exige precisión técnica y control de aspectos como la profundidad de campo, la iluminación o el enfoque.
Además de su vertiente artística, la fotografía macro también tiene aplicaciones científicas y divulgativas, especialmente en ámbitos relacionados con la biología, la botánica o la entomología.
En los últimos años, esta modalidad ha experimentado un importante auge gracias al desarrollo de nuevas cámaras, objetivos específicos y sistemas de iluminación que permiten obtener imágenes de gran nivel incluso con equipos semiprofesionales.
David Galeano y la fotografía de naturaleza
El taller estará dirigido por David Galeano, fotógrafo extremeño vinculado a proyectos de fotografía de naturaleza y divulgación visual. Su trabajo está especialmente relacionado con la macrofotografía, la fauna y el paisaje, disciplinas que comparte habitualmente a través de redes sociales y actividades formativas.
Galeano colabora además con asociaciones fotográficas y colectivos especializados en fotografía naturalista, participando en talleres y encuentros centrados en técnicas de fotografía macro y fotografía de campo. Su nombre aparece ligado a iniciativas impulsadas por Fotonatura Moraleja, asociación dedicada a la promoción de la fotografía de naturaleza en Extremadura.
En sus trabajos destacan especialmente las imágenes de gotas de agua, pequeños insectos, flores y escenas naturales captadas con técnicas de iluminación y larga exposición que buscan resaltar detalles prácticamente imperceptibles.
Una disciplina cada vez más popular
La macrofotografía se ha convertido en una de las modalidades más seguidas dentro de la fotografía amateur y de naturaleza. Su atractivo reside en la posibilidad de transformar elementos cotidianos en imágenes sorprendentes, descubriendo formas, colores y estructuras que normalmente pasan desapercibidas.
El auge de redes sociales dedicadas a fotografía creativa y naturaleza ha contribuido también a popularizar esta disciplina, especialmente entre aficionados interesados en explorar nuevas formas de mirar el entorno.
El taller de Casar de Cáceres pretende precisamente acercar ese universo visual a participantes de todos los niveles, combinando teoría y práctica para aprender a observar la realidad desde otra perspectiva.
Fotografía, cultura y creatividad
Desde la organización destacan que este tipo de actividades permiten fomentar la creatividad y acercar la cultura visual a la ciudadanía, además de poner en valor disciplinas artísticas cada vez más presentes en el ámbito digital y divulgativo.
La Asociación Fotográfica Vía de la Plata lleva años impulsando actividades relacionadas con la fotografía en distintos municipios de la provincia, promoviendo encuentros, talleres y salidas fotográficas vinculadas a naturaleza, patrimonio y creatividad visual.
La actividad, que tendrá lugar este sábado entre las 10:00 y las 13:00 horas, ofrecerá la oportunidad para descubrir cómo una simple gota de agua, la textura de una hoja o el detalle de un insecto pueden convertirse en imágenes llenas de impacto visual. Porque la fotografía macro no solo amplía objetos diminutos. También cambia la manera de mirar aquello que normalmente pasa desapercibido.
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