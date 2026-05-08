Lorena del Campo, la artista de Aliseda que une lazos entre México y Cáceres

Desde Cáceres hasta el universo sonoro de las rancheras mexicanas hay un puente construido con copla, folclore, mariachis y una identidad profundamente extremeña. Ese camino lo recorre desde hace más de dos décadas Lorena del Campo, artista cacereña que ha convertido la fusión entre Extremadura y México en el eje de su nuevo proyecto musical.

Detrás del nombre artístico hay una historia íntimamente ligada a sus raíces. Lorena Barriga Rodríguez nació y vive en Cáceres capital, aunque sus orígenes familiares se encuentran en Aliseda. Precisamente de allí nace 'Lorena del Campo', una denominación inspirada en la patrona del municipio, la Virgen del Campo.

“En mi pueblo muchas niñas se llaman María del Campo y me gustó la sonoridad de Lorena del Campo”, explica. Aunque actualmente trabaja en una multinacional energética, la música ocupa desde hace años una parte fundamental de su vida. Y lo hace desde múltiples registros: copla, pasodobles, tributos a grandes artistas españolas y, ahora, rancheras mexicanas.

De la orquesta a las rancheras

Lorena asegura que el escenario se convirtió en el lugar donde logró vencer una timidez que durante años la acompañó incluso en situaciones tan cotidianas como cantar en un coro. “No cantaba ni siquiera en el coro porque mi timidez me lo impedía. Pero cuando fui creciendo y dejé un poco atrás esa vergüenza, empecé en una orquesta y ahí gané confianza”, recuerda.

Aquella primera experiencia abrió la puerta a una carrera musical que ya supera los veinte años. Tras sus inicios en orquestas llegaron los tributos a Rocío Jurado y Rocío Dúrcal, dos artistas fundamentales en su repertorio habitual. También interpreta canciones de otras voces de referencia como Pastora Soler, Pasión Vega o Isabel Pantoja. Sin embargo, con el tiempo comenzó a tomar forma una idea que llevaba años rondándole la cabeza: crear un espectáculo centrado en la música ranchera.

“Siempre defendía muy bien las rancheras en directo y me sentía muy cómoda cantándolas. Tenía en mente desde hace años montar un espectáculo donde pudiera interpretar temas clásicos mexicanos y también canciones vinculadas a Rocío Dúrcal”, señala.

'Mextremadura'

Ese concepto acabó cristalizando en un proyecto mucho más amplio que un simple concierto. Bajo el nombre de Mextremadura, Lorena del Campo propone una unión cultural y musical entre Extremadura y México. Y es que dentro de esa propuesta se encuentra su espectáculo La Reina, un montaje con mariachis en directo que mezcla rancheras clásicas con identidad extremeña.

El título del espectáculo nace de varias referencias musicales. Por un lado, el legado de Vicente Fernández y su ranchera 'El Rey'; y por otro, la canción 'La Reina' de Ana Gabriel. “Es un tema con muchísima fuerza y sentí que representaba perfectamente el proyecto”, afirma.

En el repertorio aparecen nombres imprescindibles de la música mexicana como Chavela Vargas, Lucha Villa o el propio Vicente Fernández, pero siempre desde una perspectiva personal que busca conectar el folclore mexicano con las raíces extremeñas.

Extremadura y México: dos culturas con más similitudes de las que parece

Lejos de quedarse únicamente en lo musical, Lorena defiende que entre Extremadura y determinadas regiones mexicanas existen conexiones culturales, gastronómicas y paisajísticas muy profundas. Especialmente menciona el caso de Tlaxcala, territorio con el que asegura encontrar enormes paralelismos. “Es una región de interior muy parecida culturalmente a Extremadura. Incluso paisajísticamente hay similitudes impresionantes”, explica.

La cantante menciona como ejemplo la semejanza entre espacios naturales extremeños como el Parque Nacional de Monfragüe y determinados enclaves naturales mexicanos como la cordillera de La Malinche.

Ese vínculo cultural es precisamente el motor de su siguiente gran objetivo: llevar el proyecto Mextremadura hasta México. “Mi sueño es llevar nuestra música, con ese toque extremeño, a México, siempre respetando profundamente su cultura”, asegura. Paradójicamente, Lorena todavía no ha visitado el país norteamericano, aunque reconoce que forma parte de sus planes futuros.

Un estreno en Madrid y el salto a Extremadura

El espectáculo 'La Reina' comenzó oficialmente su recorrido el pasado 28 de marzo en el Teatro Soho Club, junto a la Gran Vía madrileña. Allí estuvo acompañada por mariachis profesionales procedentes de Madrid que trabajan habitualmente con artistas como Natalia Jiménez o Carlos Rivera.

La acogida del estreno impulsó rápidamente nuevas actuaciones y el interés institucional por el proyecto. Según relata la artista, la consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, apostó por llevar el espectáculo a la región.

Fruto de ello, 'La Reina' formará parte de la programación del Gran Teatro de Cáceres el próximo 20 de diciembre y también estuvo presente en los actos vinculados al centenario del teatro que consistió en un concierto desde las ventanas del edificio.

Lorena del Campo, en la ventana del Gran Teatro. / Cedida

“Para nosotros fue un orgullo. Las sensaciones fueron muy positivas y comprobamos que la música mexicana gusta muchísimo más de lo que la gente piensa”, señala. Lorena destaca especialmente la respuesta del público de mediana edad y la conexión emocional que generan las rancheras incluso entre quienes no consumen habitualmente este género musical.

El éxito solidario en Arroyo de la Luz

La artista también participó recientemente en una gala benéfica organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Arroyo de la Luz. El evento reunió cerca de 600 asistentes y se convirtió, según reconoce, en una de las experiencias más emocionantes de esta nueva etapa artística.

“Fue un éxito absoluto. Hubo muchísima respuesta del público y eso nos confirmó que el espectáculo está funcionando”, afirma.

Con más de veinte años sobre los escenarios, Lorena del Campo afronta ahora el momento más ambicioso de su trayectoria. Desde Cáceres, y con raíces en Aliseda, la cantante extremeña busca tender un puente cultural entre dos territorios separados por miles de kilómetros pero unidos, según defiende, por el folclore, la emoción y la música popular.