Montánchez estrena la Backyard Passio Endure, una carrera de ultra resistencia con formato americano

Montánchez se prepara para acoger una de las pruebas deportivas más singulares celebradas hasta ahora en Extremadura. La localidad cacereña será escenario de la primera edición de la Backyard Passio Montánchez Endure, una carrera de resistencia inspirada en el formato backyard que busca ir mucho más allá de la competición tradicional.

La iniciativa está impulsada por Passio Brand Club, una marca nacida en 2024 en Montánchez de la mano de jóvenes extremeños vinculados al deporte, la moda y la organización de eventos. Su objetivo, según explica Alfonso Gaytán, co-owner del proyecto, no es únicamente vender ropa deportiva, sino "construir una comunidad basada en el esfuerzo, la superación y las experiencias compartidas".

Una carrera donde no gana el más rápido

La Backyard Passio Montánchez Endure se desarrollará bajo un formato poco habitual en España pero cada vez más popular entre corredores de resistencia. Los participantes deberán completar un circuito de 4,95 kilómetros con desnivel positivo cada hora, repitiendo vueltas hasta que solo quede una persona en carrera.

"Aquí no gana el más rápido, sino quien mejor resiste", explica Gaytán, quien destaca que este tipo de pruebas premian la gestión mental, la capacidad de sufrimiento y la resistencia física por encima de la velocidad.

La modalidad backyard nació en Estados Unidos y ha ido creciendo en popularidad en los últimos años dentro del mundo del ultra trail y las carreras de resistencia. Extremadura, aseguran desde la organización, "no podía quedarse fuera" de este fenómeno deportivo.

Montánchez, el escenario perfecto

La elección de Montánchez no ha sido casual. La organización considera que el municipio reúne las condiciones ideales para una prueba de estas características gracias a su entorno natural, la dureza del terreno y el ambiente que rodea a la localidad.

“Cuando pensamos en un lugar con personalidad para desarrollar el evento, Montánchez apareció solo”, señala Gaytán. El recorrido aprovechará precisamente la identidad montañosa del municipio y su vinculación con el deporte al aire libre.

La prueba contará con modalidades individuales masculina y femenina, además de participación por parejas. La única limitación será ser mayor de edad, apostando por una competición abierta tanto a corredores experimentados como a personas que quieran afrontar un reto personal.

Mucho más que una marca de ropa

Passio Brand Club, impulsada incialmente por los jóvenes extremeños Fausto Nieto, Alonso Sánchez y a la que se unió posteriormente Alfonso Gaytán, nació con la finalidad de "crear algo diferente en una sociedad llena de cánones". Y es que desde el principio la marca fomenta una filosofía de vida basada en el movimiento, la inconformidad y la comunidad.

Según explica Gaytán, el proyecto surge de su propia forma de entender el deporte y las relaciones sociales. "Veíamos que muchas marcas solo vendían ropa, pero pocas conseguían generar un sentimiento de pertenencia", afirma.

Equipo de Passio Brand Club. / Cedida a El Periódico Extremadura

Por ello, Passio ha apostado desde el inicio por organizar eventos deportivos y experiencias colectivas que permitan crear vínculos entre personas con intereses similares. La marca define su filosofía a través de valores como el esfuerzo, la disciplina, la ambición, el optimismo y el orgullo por Extremadura.

Orgullo por la tierra y nuevos eventos

Uno de los aspectos que más reivindica sus promotores es precisamente la capacidad de Extremadura para albergar proyectos modernos y con personalidad propia.

"Queremos demostrar que desde Extremadura también se pueden hacer cosas grandes", sostiene Gaytán, quien insiste en la importancia de poner en valor el talento joven y el potencial creativo de la región.

La Backyard Passio Montánchez Endure, que se celebrará el próximo 6 de junio, será además el primer gran evento deportivo impulsado por la marca, aunque no el único. La organización ya prepara también la futura Passio Summer Party, cuya fecha será anunciada próximamente.

La intención de Passio es seguir creciendo con nuevos formatos que mezclen deporte, ocio y experiencias compartidas.

Una experiencia más allá de la competición

Más allá de los premios materiales, que incluirán productos de la marca y colaboraciones que se anunciarán próximamente, desde la organización insisten en que el verdadero objetivo de la carrera es emocional.

La idea es que cada participante regrese a casa "demostrándose a sí mismo que los límites están para romperlos".

Porque para Passio, la Backyard no es solo una carrera de resistencia. Es también una forma de entender el deporte como convivencia, comunidad y superación personal. Y todo ello con Montánchez y Extremadura como escenario y punto de partida de un proyecto que aspira a seguir creciendo desde lo rural hacia una identidad propia cada vez más reconocible.