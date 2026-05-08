El Pleno de Trujillo aprueba nuevas modificaciones presupuestarias y una moción urgente para el Centro de Mayores de Huertas de Ánimas

El Pleno del Ayuntamiento de Trujillo volvió a evidenciar la tensión política entre el equipo de gobierno y los grupos de la oposición en una sesión marcada por el debate presupuestario, la gestión de servicios municipales y la situación del Centro de Mayores de Huertas de Ánimas.

Uno de los primeros asuntos abordados fue el reparo de Intervención al acuerdo plenario relacionado con la Semana Santa. La oposición cuestionó el cambio de criterio respecto al año anterior y defendió que la moción presentada pretendía impulsar una solución para que la Junta de Cofradías pudiera recibir la ayuda municipal. Desde el equipo de gobierno se insistió en que el reparo respondía a la ausencia de crédito y de procedimiento, y que el acuerdo debía adecuarse al criterio de Intervención. Finalmente, el Pleno aprobó no levantar el reparo.

La sesión continuó con la aprobación inicial de la modificación de crédito 19/2026, por importe de 475.000 euros, financiada con remanente de tesorería. Esta incluye 10.000 euros para la Protectora de Animales, 150.000 euros para la renovación de la Oficina de Turismo, 300.000 euros para mobiliario y enseres de la residencia de Huertas de Ánimas y 15.000 euros para equipos informáticos. La oposición consideró insuficiente la ayuda a la protectora y criticó que tanto la Oficina de Turismo como la residencia acumulen retrasos.

Debate por una modificación de más de 3,6 millones

El debate más extenso llegó con la modificación de crédito 20/2026, que asciende a algo más de 3,6 millones de euros. Entre las partidas figuran 1,2 millones para el servicio de limpieza, 500.000 euros para la residencia de Huertas de Ánimas, 150.000 euros para la Ley de Dependencia, 300.000 euros para festejos populares, 700.000 euros para conservación de vías públicas, 240.000 euros para alumbrado, 150.000 euros para parques y zonas verdes y 100.000 euros para la renovación del castillo. La oposición reprochó el elevado gasto en festejos frente a necesidades sociales y de mantenimiento urbano, mientras que el gobierno local defendió que estas actuaciones son necesarias para seguir gestionando con un presupuesto prorrogado.

También se aprobó inicialmente la creación del puesto de Vicesecretaría, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación nacional. Los grupos de la oposición cuestionaron que esta sea una prioridad cuando, según denunciaron, faltan efectivos en servicios básicos como jardinería, pintura, electricidad, turismo o mantenimiento. El equipo de gobierno sostuvo que el puesto ya estaba previsto en la Relación de Puestos de Trabajo y que es necesario para reforzar el área de Secretaría.

El Pleno respaldó además el convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Trujillo, que permitirá mantener la coordinación entre Policía Local y Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana.

Moción urgente sobre el Centro de Mayores

Uno de los momentos más tensos llegó con la moción urgente presentada por PSOE y Unidas por Trujillo sobre el Centro de Mayores de Huertas de Ánima. La iniciativa plantea un plan de actuación urgente, con una dotación inicial de 100.000 euros, para mejorar climatización, instalación eléctrica, cocina, bar, carpintería, mobiliario, pintura y zonas ajardinadas. La oposición denunció el deterioro del edificio y la falta de condiciones dignas para los usuarios. El equipo de gobierno respondió que ya existen informes técnicos y sanitarios, y que se han iniciado trámites para actuar en parte de las instalaciones. Finalmente, la moción fue aprobada.

En el turno de ruegos y preguntas se trataron asuntos como el proyecto de turismo sensorial, la declaración de la Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Nacional, la situación del teatro Gabriel y Galán, la Red de Teatro, el Museo Jaime Jaraíz, las obras municipales, la Escuela Taller de Jardinería, la Policía Local, parques, calles, alumbrado y limpieza.

La sesión dejó patente el choque entre un equipo de gobierno que defiende estar ordenando la gestión municipal y una oposición que denuncia falta de previsión, lentitud administrativa y prioridades equivocadas.