San Isidro Labrador, 75 años como patrón de Malpartida de Cáceres entre tradición y folklore

Malpartida de Cáceres vive estos días una de las celebraciones más importantes y emotivas de su calendario festivo. Las fiestas patronales de San Isidro Labrador conmemoran este año el 75 aniversario de la llegada del santo a la localidad, una efeméride que protagoniza un amplio programa religioso, cultural, musical y popular que se prolongará hasta el próximo 18 de mayo.

La celebración reúne cada año a cientos de vecinos y visitantes en torno a una tradición profundamente ligada a la identidad agrícola y ganadera del municipio. En esta edición especial, los actos adquieren además un marcado carácter histórico y simbólico para varias generaciones de malpartideños.

El alcalde de la localidad, Alfredo Aguilera, ha destacado la importancia de mantener vivas unas fiestas que "forman parte de la memoria colectiva del pueblo" y ha animado a vecinos y visitantes a participar en unas jornadas que combinan tradición, convivencia y sentimiento popular.

75 años de la llegada de San Isidro

La devoción a San Isidro en Malpartida de Cáceres se remonta a 1951, cuando la imagen del santo llegó al municipio por iniciativa del entonces alcalde, Ladislao Díaz, junto con la colaboración de la Hermandad de Labradores y Ganaderos de Malpartida.

Desde entonces, San Isidro no solo se convirtió en el patrón local, sino también en un símbolo estrechamente vinculado al carácter agrícola y rural del municipio.

En este sentido, la Hermandad de Labradores y Ganaderos ha desempeñado durante décadas un papel fundamental en la conservación de esta tradición. Históricamente, esta entidad ha estado ligada a la defensa de los intereses del campo y a la organización de buena parte de los actos religiosos y populares relacionados con las fiestas patronales.

Su implicación continúa siendo hoy una de las claves del mantenimiento de unas celebraciones que conservan numerosos elementos tradicionales vinculados al mundo rural extremeño.

Procesiones, folklore y calles engalanadas

Uno de los momentos más esperados llegará este sábado con la salida del santo desde su ermita y la recepción en la urbanización La Cañada. A continuación tendrá lugar la procesión por las calles del municipio, adornadas especialmente para recibir la imagen de San Isidro.

La implicación vecinal es una de las características más representativas de estas fiestas. Muchas familias decoran balcones, fachadas y calles, mientras asociaciones culturales y agrupaciones musicales participan activamente en el programa festivo.

El domingo se celebrará además el tradicional Petitorio de San Isidro, uno de los actos más característicos de la fiesta. En él participan mujeres vestidas con traje típico regional y hombres luciendo la tradicional capa española, recorriendo las calles del pueblo en una jornada cargada de folclore y simbolismo.

La dimensión religiosa de la celebración

El programa incluye también numerosos actos litúrgicos y religiosos. El 15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador, se celebrará la misa en honor al patrón, mientras que el día 16 tendrá lugar una misa solemne presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, con motivo del 75 aniversario.

Ese mismo día se desarrollará otra de las tradiciones más esperadas: la procesión de San Isidro por las calles del municipio y el popular Baile del Cordón, una manifestación folclórica profundamente arraigada en Malpartida de Cáceres.

Este baile tradicional constituye uno de los elementos más singulares de las fiestas y simboliza la unión colectiva en torno al patrón y a las raíces populares del municipio.

Una fiesta ligada al mundo rural

Las fiestas de San Isidro mantienen una estrecha relación con el pasado agrícola y ganadero de Malpartida de Cáceres. San Isidro Labrador es considerado tradicionalmente el patrón de agricultores y trabajadores del campo, por lo que su devoción ha estado siempre muy vinculada a las localidades rurales extremeñas.

Fiestas de San Isidro Labrador en Malpartida de Cáceres. / Cedida a El Periódico Extremadura

En Malpartida, esta relación sigue siendo especialmente visible en actos como la romería, la venta de ofrendas, roscas y recuerdos o la implicación de peñas, asociaciones y vecinos vinculados históricamente al sector agroganadero.

La celebración culminará el 17 de mayo con el regreso del santo a su ermita, la misa mayor y la tradicional romería en la explanada de San Isidro, uno de los momentos de mayor convivencia popular.

Tradición que pasa de generación en generación

Además de los actos religiosos, el programa incorpora conciertos, verbenas, concursos, talleres tradicionales, recitales de folclore y actividades deportivas, configurando unas fiestas donde conviven tradición y ambiente festivo.

Las fiestas de San Isidro continúan siendo así uno de los grandes referentes culturales y populares de Malpartida de Cáceres. Una celebración donde la devoción, el folclore y la identidad rural siguen ocupando un lugar central 75 años después de la llegada del santo al municipio.