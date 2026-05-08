Villar del Pedroso acoge la Geoconvivencia 2026 con más de 1.250 participantes educativos

La localidad cacereña de Villar del Pedroso ha sido la elegida este año como punto de encuentro de la comunidad educativa del Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara con la celebración de la Geoconvivencia 2026. Una jornada que ha reunido a 1.151 escolares de 18 Geocentros educativos, además de profesorado, voluntariado, técnicos, autoridades y centros invitados hasta superar las 1.250 personas participantes.

La cita, que se ha celebrado este jueves, se ha consolidado ya como uno de los principales encuentros educativos y de convivencia del territorio, combinando talleres, actividades medioambientales, experiencias compartidas y divulgación del patrimonio natural y geológico del geoparque.

Durante el acto de bienvenida intervino la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, quien destacó especialmente la implicación del CRA de La Jara, al que pertenece Villar del Pedroso, dentro del proyecto educativo del geoparque.

Gutiérrez subrayó además el valor de este tipo de encuentros para "transformar escenarios rurales de la educación en espacios de participación global", poniendo en valor los intercambios educativos realizados con otros geoparques españoles como el de las Sierras Subbéticas de Córdoba o Las Loras, entre Burgos y Palencia.

Un proyecto educativo ligado al territorio

El proyecto educativo del Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara nació con el objetivo de implicar a los centros escolares del territorio en la conservación, divulgación y conocimiento de su patrimonio natural, geológico y cultural.

Los denominados Geocentros forman parte de una red educativa integrada por colegios e institutos de la comarca que trabajan contenidos relacionados con geología, biodiversidad, sostenibilidad, patrimonio rural y desarrollo territorial.

La iniciativa busca que el alumnado conozca el valor científico y ambiental del territorio donde vive, fomentando además el sentimiento de pertenencia y la implicación de las nuevas generaciones en la conservación del medio rural.

A través de talleres, salidas de campo, proyectos de investigación, intercambios escolares y actividades de divulgación, los centros educativos trabajan durante todo el curso contenidos relacionados con el geoparque y sus valores naturales.

La convivencia busca reunir a los Geocentros

La Geoconvivencia surgió hace años como una actividad anual destinada a reunir a todos los Geocentros participantes en el proyecto educativo del geoparque.

Su objetivo principal es fomentar la convivencia entre escolares de distintos municipios rurales, compartir experiencias educativas y reforzar el conocimiento del territorio desde una perspectiva participativa y dinámica.

Cada edición se celebra en una localidad distinta del geoparque, permitiendo además que los alumnos conozcan diferentes espacios naturales, paisajes y municipios de la comarca.

Con el paso de los años, esta actividad se ha convertido en uno de los eventos más representativos del proyecto educativo del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, tanto por el número de participantes como por su capacidad para integrar educación, sostenibilidad y territorio.

Talleres, ciencia y participación

A lo largo de la jornada celebrada en Villar del Pedroso se desarrollaron más de veinte talleres relacionados con geología, medio ambiente, patrimonio, reciclaje, biodiversidad y cultura rural.

También se organizaron seminarios y espacios de intercambio en los que alumnado y profesorado compartieron experiencias realizadas durante el curso en los distintos centros educativos.

Las actividades estuvieron coordinadas por equipos técnicos del geoparque, docentes, asociaciones y personal voluntario implicado en el proyecto.

Uno de los aspectos más valorados de la Geoconvivencia es precisamente su carácter participativo y transversal, ya que combina aprendizaje científico con convivencia, creatividad y trabajo colectivo.

Una zona de gran valor educativo

El Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara fue reconocido oficialmente por la Unesco en 2011 gracias a la singularidad geológica de este territorio del sureste cacereño, considerado uno de los espacios de mayor interés geológico de Europa.

Además de su valor científico, el geoparque impulsa proyectos relacionados con turismo sostenible, conservación ambiental, desarrollo rural y educación.

El componente educativo se ha convertido precisamente en una de sus líneas más reconocidas, al implicar directamente a la población escolar en la divulgación y protección del patrimonio natural.

El relevo para 2027

Durante la jornada se realizó además el tradicional relevo simbólico a la localidad de Castañar de Ibor, que será la encargada de acoger la Geoconvivencia 2027. El acto puso el broche final a una jornada donde cientos de escolares volvieron a demostrar que el medio rural también puede convertirse en un espacio de innovación educativa, participación y conexión con el territorio.

En el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara la educación no solo se desarrolla dentro de las aulas. También se construye caminando el paisaje, comprendiendo el territorio y aprendiendo a valorar aquello que hace único al mundo rural.