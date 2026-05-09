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Cultura

El espíritu del blues revive en Talayuela con un espectáculo de tres euros de Silvia Marsó, la actriz de 'El secreto de Puente Viejo'

La formación Del Toro Blues Band acompaña a Silvia Marsó en un viaje escénico por el blues, nacido en el sur de Estados Unidos

La actriz Silvia Marsó en Talayuela.

La actriz Silvia Marsó en Talayuela. / Cedida a El Periódico Extremadura

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Talayuela

La Casa de la Cultura de Talayuela será el escenario del espectáculo 'Blues & Roots', protagonizado por la actriz y cantante Silvia Marsó junto a la formación musical Del Toro Blues Band. La propuesta, que combina teatro y música en directo, se presenta como una de las citas culturales destacadas del mes en la localidad. Las entradas tendrán un precio de tres euros, facilitando el acceso a un público amplio.

Teatro y música en una misma escena

El espectáculo 'Blues & Roots' se construye como un viaje escénico y musical a través de las raíces del blues, un género nacido en el sur de Estados Unidos y estrechamente vinculado a la expresión emocional. En esta propuesta, la interpretación teatral se entrelaza con la música en directo, generando una experiencia que va más allá del formato tradicional de concierto.

La puesta en escena combina relatos, textos y canciones que evocan historias de vida, emociones y contextos sociales, manteniendo el espíritu narrativo del blues. Este enfoque híbrido permite al público adentrarse tanto en el lenguaje musical como en su dimensión cultural.

Trayectoria consolidada en la escenografía española

Silvia Marsó es una de las actrices más reconocidas del panorama escénico español. Nacida en Barcelona, ha desarrollado una extensa carrera en teatro, cine y televisión desde la década de los ochenta. Ha participado en producciones teatrales de gran relevancia como 'Doña Rosita la soltera' o '24 horas en la vida de una mujer', además de contar con una amplia trayectoria en series y espacios televisivos como 'El secreto de Puente Viejo'.

En los últimos años, Marsó ha orientado parte de su carrera hacia proyectos musicales, explorando su faceta como cantante. Su acercamiento al blues y a la música de raíz responde a un interés por conectar con géneros que permiten una expresión más íntima y emocional, integrando interpretación y música en un mismo lenguaje escénico.

Sonido y experiencia

Junto a ella, la Del Toro Blues Band aporta la base musical del espectáculo. Se trata de una formación compuesta por músicos con amplia experiencia en el ámbito del blues, el jazz y el soul, géneros en los que han desarrollado una trayectoria consolidada tanto en escenarios nacionales como internacionales.

La banda se caracteriza por un sonido que respeta la tradición del blues, incorporando influencias contemporáneas y una ejecución técnica que refuerza la intensidad del directo. Su participación resulta clave en la construcción del espectáculo, aportando el soporte musical que dialoga constantemente con la interpretación de Marsó.

El blues como lenguaje universal

El blues, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por su influencia en la música contemporánea, ha sido reconocido por instituciones como la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su papel en la historia cultural. Su capacidad para transmitir emociones universales lo convierte en un vehículo artístico que trasciende fronteras.

En este contexto, Blues & Roots recupera ese espíritu original, adaptándolo a un formato escénico que conecta con el público actual. La combinación de narrativa, música y emoción sitúa al espectador en un espacio donde la experiencia artística se vive de forma directa.

Cultura accesible en Talayuela

La llegada de este espectáculo, que tendrá lugar este sábado a las 20:00 horas, a Talayuela refuerza la apuesta por acercar propuestas culturales de calidad al entorno rural. Y es precisamente ahí, entre acordes de blues, relatos y silencios compartidos, donde 'Blues & Roots' encuentra su verdadera fuerza.

Noticias relacionadas y más

No se trata solo de asistir a un concierto o a una obra teatral, sino de dejarse llevar por una propuesta que conecta emoción, memoria y música en un mismo latido. Talayuela se convertirá por una noche en un pequeño escenario donde el alma del blues viajará desde sus raíces más profundas hasta el público, demostrando que hay canciones capaces de contar lo que a veces las palabras no alcanzan.

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