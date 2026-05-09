La Mancomunidad Sierra de San Pedro conmemora tres décadas de servicio y arraigo en los pueblos

Treinta años dan para mucho. Para ver cómo cambian los pueblos, cómo cierran negocios y abren otros, cómo generaciones enteras crecen entre las mismas plazas y las mismas calles. Pero también para comprobar qué instituciones permanecen ahí, sosteniendo servicios, impulsando proyectos y tratando de que la vida siga latiendo en el mundo rural. La Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro celebró este viernes precisamente eso: tres décadas de trabajo compartido entre municipios con un objetivo común, el de mantener vivos sus pueblos.

La conmemoración tuvo lugar durante una Asamblea Extraordinaria celebrada con motivo del 30 aniversario de la entidad, en un acto cargado de simbolismo y emoción en el que participaron representantes municipales, responsables institucionales y antiguos presidentes de la mancomunidad. Entre ellos estuvo el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien quiso acompañar a la entidad en una fecha especialmente significativa para la comarca.

Miguel Ángel Morales, recibe un reconocimiento. / Diputación de Cáceres

Durante su intervención, Morales felicitó a la mancomunidad por “treinta años de compromiso con el territorio” y puso en valor el papel que estas entidades desempeñan en la vida diaria de los municipios rurales. El dirigente provincial destacó especialmente su capacidad para impulsar iniciativas orientadas a fijar población, generar oportunidades y reforzar la identidad comarcal en una zona marcada, como tantas otras del medio rural extremeño, por el reto demográfico.

Reconocimiento

El acto sirvió también para reconocer públicamente a todas las personas que han presidido la mancomunidad desde su creación, agradeciendo el trabajo realizado durante estas tres décadas al frente de una institución que ha acompañado la evolución de numerosos municipios de la Sierra de San Pedro. Los homenajes estuvieron marcados por las referencias personales, los recuerdos compartidos y el reconocimiento a quienes han contribuido a consolidar proyectos comunes entre pueblos de la comarca.

Morales insistió además en la importancia de las mancomunidades como estructuras “pegadas al territorio”, capaces de conocer de primera mano las necesidades reales de los municipios. En ese sentido, defendió la colaboración permanente entre estas entidades y la Diputación Provincial de Cáceres, reivindicando una administración cercana a los pequeños ayuntamientos y comprometida con el desarrollo rural.

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La celebración del aniversario se convirtió así en algo más que una efeméride institucional. Fue también una reivindicación del trabajo colectivo entre pueblos, de la cooperación municipal y de una forma de entender el territorio desde lo cercano. Treinta años después de su nacimiento, la Mancomunidad Sierra de San Pedro quiso mirar atrás para recordar el camino recorrido, pero también hacia adelante, en un momento en el que el futuro de los municipios rurales continúa siendo uno de los grandes desafíos de Extremadura.