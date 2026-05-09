Monfragüe Transhumante: la Diputación de Cáceres recupera la ancestral práctica de la trashumancia

La Diputación Provincial de Cáceres celebrará los próximos 15 y 16 de mayo la cuarta edición de la Ruta de la Transhumancia 'Monfragüe Transhumante', una propuesta que volverá a unir tradición, naturaleza y patrimonio cultural a través de un recorrido entre las localidades de Jaraicejo y Casas de Miravete acompañando al rebaño del pastor Francisco Morgado.

La iniciativa se enmarca dentro del Plan Territorial de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y busca poner en valor la riqueza cultural y medioambiental del territorio, reforzar la identidad comarcal y fomentar el sentimiento de pertenencia entre la población local mediante una experiencia vinculada a una de las tradiciones más arraigadas del medio rural.

Durante dos jornadas, las personas participantes podrán convivir con pastores y ganado en pleno entorno de Monfragüe y conocer de primera mano el significado histórico, social y ecológico de la trashumancia, declarada en 2017 Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Programación

La programación arrancará el viernes 15 de mayo en el Centro Cultural 'El Silo' de Jaraicejo, punto desde el que partirá una ruta senderista hasta el río Almonte. A lo largo del recorrido, personal técnico especializado ofrecerá explicaciones sobre la importancia de la trashumancia y su papel en la conservación del ecosistema y de las vías pecuarias tradicionales.

La jornada continuará con el encuentro entre participantes, pastores y rebaño, además de actividades divulgativas como demostraciones de esquileo y lavado de lana antes del regreso a Jaraicejo acompañando al ganado.

El sábado 16 de mayo tendrá lugar la marcha principal hacia Ventilla Vieja, un trayecto de aproximadamente nueve kilómetros junto al rebaño trashumante. Durante la ruta se desarrollarán talleres relacionados con la cultura pastoril, entre ellos la elaboración de gazpacho pastoril y actividades de transformación de lana.

La programación incluirá además una comida popular en el entorno del Puerto de Miravete, donde se servirán gazpacho y cocido, antes de continuar el recorrido hasta Casas de Miravete, donde se celebrará el tradicional encierro del ganado en el corral del descansadero.

La clausura de esta cuarta edición está prevista para las 20.00 horas y contará con un reconocimiento al pastor Francisco Morgado por su labor de conservación de esta práctica ancestral. La jornada finalizará con la actuación del cantautor extremeño Miguel Ángel Gómez Naharro y una degustación de migas extremeñas.

Gratuito

La participación en la actividad será gratuita, aunque las plazas son limitadas. Las inscripciones pueden realizarse a través del formulario aportado.

La celebración adquiere además un carácter especial este año después de que Naciones Unidas haya declarado 2026 como Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, una efeméride que busca visibilizar el valor ambiental, económico y cultural de la ganadería extensiva y de las comunidades pastoriles en todo el mundo.

En la comarca de Monfragüe, la trashumancia ha dejado una profunda huella histórica gracias al paso de rebaños procedentes del norte peninsular a través de una extensa red de cañadas y vías pecuarias que durante siglos favorecieron el intercambio cultural y económico entre territorios. Con iniciativas como 'Monfragüe Transhumante', la Diputación pretende mantener viva esa memoria y acercarla a nuevas generaciones desde una perspectiva participativa y sostenible.