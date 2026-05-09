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Turismo de naturaleza

Naturaleza y patrimonio se unen una ruta de senderismo de dificultad baja por el Rincón de Ballesteros

El itinerario combina paisajes de dehesa y agua con construcciones rurales que reflejan la historia agrícola y ganadera del territorio

Imagen del Rincón de Ballesteros.

Imagen del Rincón de Ballesteros. / Cedida a El Periódico Extremadura

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Provincia de Cáceres

El municipio de Albalá apuesta este mes de mayo por el senderismo y el turismo de naturaleza con la organización de una nueva ruta por el entorno del Rincón de Ballesteros, uno de los parajes más singulares del centro de la provincia de Cáceres.

La actividad, prevista para este domingo, propone un recorrido circular de aproximadamente 10,5 kilómetros, con dificultad baja y una duración estimada de unas tres horas y media. La salida tendrá lugar desde el Llano de las Escuelas, en la Plaza de los Quintos, a las 7:30 horas, desde donde los participantes se desplazarán en vehículos hasta el punto de inicio de la ruta.

El itinerario permitirá recorrer algunos de los paisajes más representativos de la zona situada entre Cordobilla de Lácara, el entorno de los pantanos del Horno Tejero y del Boquerón, además de acercarse a antiguas construcciones rurales y espacios ligados a la historia agrícola y ganadera de este territorio.

Un paisaje marcado por el agua y la dehesa

El entorno del Rincón de Ballesteros forma parte de una de las áreas paisajísticas más características del centro de Extremadura. Una zona donde las dehesas, los embalses y las suaves sierras crean un paisaje muy vinculado tradicionalmente a la ganadería y al aprovechamiento agroforestal.

La presencia de los pantanos del Horno Tejero y del Boquerón aporta además un importante valor ambiental y paisajístico a la zona. Estos espacios actúan como puntos de refugio y alimentación para numerosas especies de aves acuáticas y fauna ligada a medios húmedos.

Durante buena parte del recorrido es posible observar encinas, alcornoques y vegetación típica mediterránea, así como amplias panorámicas sobre los valles y zonas de monte bajo que rodean el término municipal.

El paisaje combina además elementos naturales con restos de antiguas explotaciones agrícolas, cortijos y construcciones tradicionales que reflejan la historia rural de esta parte de la provincia cacereña.

La huella de las antiguas casas y cortijos

Uno de los puntos más llamativos del recorrido son las ruinas de la conocida como casa de la Condesa de Castroserna, además de distintos cortijos y edificaciones rurales vinculadas históricamente a grandes fincas agroganaderas.

Estas construcciones recuerdan la importancia que tuvo durante décadas la explotación agrícola y ganadera en este territorio, especialmente ligada al aprovechamiento de la dehesa extremeña.

La ruta permitirá también acercarse al denominado Complejo Rural de Los Chozos, situado en las inmediaciones de Cordobilla de Lácara, donde todavía se conservan referencias arquitectónicas vinculadas a formas tradicionales de vida rural.

Consejos para realizar la ruta

Aunque el recorrido presenta una dificultad baja y está planteado para un público amplio, los organizadores recomiendan acudir con calzado adecuado para senderismo y ropa cómoda adaptada a las condiciones meteorológicas.

También se aconseja llevar agua suficiente, protección solar y algo de alimento ligero, especialmente teniendo en cuenta que parte del itinerario discurre por zonas abiertas y con escasa sombra en determinados tramos.

Los especialistas recuerdan además la importancia de respetar el entorno natural durante todo el recorrido, evitando abandonar residuos y manteniéndose siempre dentro de los caminos señalados o indicados por la organización.

En zonas próximas a embalses y espacios naturales resulta igualmente fundamental no alterar la fauna ni acceder a áreas sensibles fuera de los senderos habilitados.

Naturaleza, patrimonio y tranquilidad

El recorrido por el Rincón de Ballesteros ofrece precisamente esa mezcla de naturaleza, historia y tranquilidad que caracteriza a muchos rincones del medio rural extremeño.

Lejos de las grandes rutas masificadas, el entorno conserva todavía una atmósfera marcada por el silencio de la dehesa, los caminos tradicionales y el paisaje abierto que define buena parte del centro de Extremadura.

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Y es que en enclaves tan asombrosos como este, caminar no consiste únicamente en recorrer kilómetros. También supone redescubrir un territorio donde el agua, la historia y la naturaleza siguen marcando el ritmo del paisaje.

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