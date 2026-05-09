Cadalso se viste de fiesta para honrar a la Virgen de Fátima con su popular romería

La localidad cacereña de Cadalso, en plena Sierra de Gata, volverá a reunirse con una de sus citas festivas y religiosas más tradicionales: la Romería en honor a la Virgen de Fátima. Se trata de una jornada que combinará actos litúrgicos, convivencia popular, música y devoción que tendrá lugar en el entorno del Parque de Los Cachones.

La celebración mantiene vivo uno de los encuentros populares más representativos del municipio, donde vecinos y visitantes comparten cada año una jornada marcada por el ambiente familiar y el fuerte vínculo de la localidad con la advocación mariana de Fátima.

El programa previsto para esta edición volverá a reunir a numerosas familias en torno a una tradición profundamente arraigada en la vida social de Cadalso.

Una devoción muy extendida en los pueblos extremeños

La devoción a la Virgen de Fátima se extendió con fuerza por España y Portugal a partir de las apariciones marianas de 1917 en la localidad portuguesa de Fátima, uno de los grandes centros de peregrinación católica del mundo contemporáneo.

En Extremadura, especialmente en municipios cercanos a la frontera portuguesa, muchas localidades incorporaron durante el siglo XX celebraciones y romerías vinculadas a esta advocación mariana, convirtiéndola en una de las devociones populares más presentes en el entorno rural.

En Cadalso, la romería se ha consolidado como una de las celebraciones más esperadas de la primavera, manteniendo ese carácter de encuentro vecinal y convivencia que tradicionalmente han tenido las romerías serragatinas.

Además del componente religioso, la fiesta representa un momento de reunión para familias y grupos de amigos que aprovechan la jornada para compartir comida, música y actividades al aire libre.

El entorno del Parque de Los Cachones

La celebración volverá a desarrollarse en el Parque de Los Cachones, uno de los espacios recreativos más conocidos del municipio y situado en un entorno natural característico de la Sierra de Gata.

La zona destaca por sus áreas arboladas, espacios abiertos y proximidad a parajes naturales muy vinculados al paisaje serrano del noroeste cacereño.

Este enclave se ha convertido en los últimos años en uno de los principales espacios de ocio y convivencia de la localidad, especialmente durante las celebraciones populares y actividades al aire libre.

El entorno permite además mantener el espíritu tradicional de las romerías rurales extremeñas, donde naturaleza, música y convivencia forman parte inseparable de la celebración.

Programa completo

La programación que se desarrollará a lo largo de este sábado arrancará a media mañana con uno de los momentos más simbólicos de la jornada.

A las 11:30 horas tendrá lugar la tradicional bajada de la Virgen, uno de los momentos más emotivos de la romería y que cada año reúne a numerosos vecinos de Cadalso para acompañar la imagen hasta el entorno de celebración. Media hora después, a las 12:00 horas, se celebrará la santa misa en honor a la Virgen de Fátima, considerado el principal acto religioso de la jornada y uno de los encuentros más multitudinarios de estas fiestas.

Ya por la tarde, a las 18:00 horas, se desarrollará la subida de la Virgen y el tradicional acto de ofrendas en la Plaza de España, una de las costumbres más representativas de esta romería. Durante el recorrido, muchos vecinos participan portando flores y acompañando la imagen por las calles del municipio en un ambiente de gran devoción popular.

La programación concluirá a las 20:00 horas con la actuación musical de dj Andrés Marín, que pondrá el broche festivo a la jornada que cuenta con el patrocinio del Chiringuito Los Cachones.

Las romerías como espacio de convivencia

Las romerías continúan ocupando un lugar fundamental dentro del calendario festivo de numerosos municipios extremeños, especialmente en el medio rural.

Más allá del aspecto religioso, estas celebraciones funcionan como espacios de convivencia intergeneracional donde se mantienen tradiciones populares, formas de encuentro vecinal y vínculos comunitarios muy ligados a la identidad de los pueblos.

En municipios como Cadalso, este tipo de celebraciones adquieren además un importante valor social al convertirse en momentos de reencuentro para muchas familias y personas vinculadas al municipio que regresan coincidiendo con las fiestas.

Tradición, música y raíces serranas

La Romería de la Virgen de Fátima volverá así a llenar Cadalso de música, devoción y ambiente popular en una jornada donde tradición y convivencia caminarán nuevamente de la mano.

En muchos pueblos de la Sierra de Gata las romerías siguen siendo mucho más que una celebración religiosa. También representan una forma de mantener vivas las raíces, compartir comunidad y recordar que la identidad de un pueblo continúa construyéndose alrededor de sus tradiciones más queridas.