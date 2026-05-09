Trujillo recupera su Feria del Libro del 14 al 17 de mayo con 11 casetas y una amplia presencia de autores extremeños

Trujillo volverá a celebrar este año su Feria del Libro, que tendrá lugar del 14 al 17 de mayo en la Plaza Mayor, después de que la pasada edición no pudiera celebrarse por motivos de organización y adecuación del espacio. La cita fue presentada en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Trujillo por la concejala de cultura, Consuelo Soriano, junto al director de la feria, José Cercas.

Durante la presentación se destacó que la elección de las fechas responde a una doble oportunidad: por un lado, las temperaturas de mayo favorecen la celebración de actividades al aire libre y, por otro, la coincidencia con la festividad de San Isidro en Madrid puede atraer a numerosos visitantes madrileños a la ciudad. La feria contará con unas once casetas, una cifra similar a la de anteriores ediciones, y estará abierta en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

La programación reunirá a escritores, editoriales, asociaciones culturales y librerías, con una atención especial a la literatura extremeña. La organización subrayó que uno de los objetivos principales es dar visibilidad y apoyo a los autores de la región, tanto a nombres consolidados como a nuevas voces. Entre los participantes figuran Jesús Sánchez Adalid, Inma Chacón, Clara Chacón, Joaquín Araújo, Rafa Soler, José Antonio Ramírez Lozano, Javier Feijóo, Julia Oliva, Eugenio Fuentes, Julio Prieto, Carolina Villanueva, Cristina Núñez, Manuel Cañada, Mario Lourtau, Félix Salgado Morales o David Felipe Arranz, entre otros.

La feria comenzará el jueves 14 con un recital a cargo de la Asociación de Escritores Periféricos y continuará con propuestas como la intervención de Rafael Soler, la presentación de José Antonio Ramírez Lozano, la participación de Inma Chacón y Clara Chacón y el pregón de Jesús Sánchez Adalid, que presentará Tres halcones para Tamerlán. El viernes 15 se desarrollarán actividades en centros escolares y presentaciones de libros durante toda la jornada, con autores como Emilia Oliva, Gonzalo Arjona, Elena Albré, Joaquín Araújo, Julio Prieto, José Cercas y Chema G. Hontoria.

El sábado 16 la programación incluirá nuevas presentaciones y encuentros literarios, con obras como Poemas de guardia, Faro, Antología Cafetín Croché, Apuntes de una impostora, Porque amamos el fuego o Solo me sirve el odio. También se celebrará la entrega del Premio a Eugenio Fuentes y Julio Prieto. El domingo 17, la feria continuará con actividades como Camino de migrante, Mi amigo para toda la vida, Herencia oculta y Más allá de la gente.

La programación infantil ocupará un lugar destacado, con actividades de entretenimiento, juegos, actuaciones musicales y presentaciones dirigidas a niños y familias. Participarán autores y propuestas como Emilia Oliva y Deli Cornejo, Beatriz Gómez Trujillo, Iris y Cris, Nerea García Alonso, Jesús Gregorio Fernández, Pilar López Ávila, María Pilar Alcántara y Cristina Marcos, autora de El tesoro de Trujillo.

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Desde la organización se invitó a vecinos y visitantes a participar en una feria “dirigida a todo tipo de público”, en la que tendrán protagonismo los escritores, los jóvenes, los niños y los mayores. La Plaza Mayor volverá a convertirse así en punto de encuentro para lectores, autores y editoriales durante cuatro jornadas dedicadas al libro y la cultura.