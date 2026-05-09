Volverán a buscar al montañero desaparecido en 2022 en la Sierra de Béjar: pasaba las navidades en Ceclavín

Casi tres años y medio después, los días 13 y 14 de junio se llevará a cabo una nueva jornada de búsqueda del montañero barcelonés desaparecido en la Sierra de Béjar (Salamanca) en diciembre de 2022.

Desde entonces no hay noticias del paradero de José Antonio Martínez, de 45 años y residente en Franqueses del Vallès (Barcelona) junto a su mujer, Mercedes. Era aficionado a la montaña y habían ido a pasar las navidades al pueblo de ella, Ceclavín.

Martínez emprendió el 29 de diciembre la ruta entre la plataforma de El Travieso y la cima del pico Calvitero, que se sitúa a unos 2.400 metros de altura y que se encuentra en el punto limítrofe entre Castilla y León y Extremadura. La última señal de su teléfono móvil se localizó en el repetidor de la zona del Torreón, ya en la parte de Cáceres.

La Asociación Subiendo Montañas ha comenzado a sumar personal voluntario para realizar nuevas batidas por la cara sur de la Sierra de Béjar. "Se solicita colaboración de voluntarios que quieran participar en el dispositivo, con experiencia en montaña, que sepan desenvolverse por terreno complejo. El punto de partida será desde La Plataforma El Travieso, en la localidad de Candelario", según ha indicado el colectivo.

Un nuevo intento

Desde el momento de su desaparición no se le ha dejado de buscar. La última batida tuvo lugar en junio de 2025, pero tanto en 2023 como en 2024 los esfuerzos por encontrarle fueron máximos. Sin éxito.

En junio de este año tendrá lugar el enésimo intento por encontrar a José Antonio. Su mujer y su hija esperan buenas noticias. El último mensaje que tienen suyo fue el audio que les envió el mismo 29 de diciembre a las nueve de la mañana para avisarles de que comenzaba la ruta al Calvitero, la cual rondaba su cabeza desde hace años.

Su coche estaba en el punto de inicio del camino, desde donde mandó ese último mensaje, por lo que se trabaja con la tesis de que nunca salió de la montaña.