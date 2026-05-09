Willy Pomper trae su magia de pompas gigantes a Logrosán para toda la familia

La Plaza de España de Logrosán se transformará este sábado en un escenario de fantasía, color y diversión con la llegada de 'El Show de Willy Pomper', un espectáculo de pompas gigantes pensado para todos los públicos y especialmente dirigido al ambiente familiar.

La actuación comenzará a las 18:00 horas y promete convertir el centro de la localidad en un espacio lleno de burbujas gigantes, figuras imposibles y efectos visuales capaces de sorprender tanto a niños como a adultos.

Desde la organización recuerdan además que, en caso de lluvia, el evento se trasladará al pabellón polideportivo.

El espectáculo mezcla ciencia, juego y arte visual

Los espectáculos de pompas gigantes se han convertido en los últimos años en una de las propuestas de animación familiar más populares en festivales, ferias y programaciones culturales.

Aunque puedan parecer simples juegos infantiles, detrás de estas grandes burbujas existe una combinación de técnica, física y habilidad artística.

Las pompas gigantes se elaboran mediante mezclas especiales de agua, jabón líquido y otros componentes que permiten aumentar la resistencia y elasticidad de la película de jabón. Entre los ingredientes más utilizados figuran la glicerina o determinados espesantes que ayudan a que las burbujas duren más tiempo sin romperse.

El tamaño final depende además de factores como la humedad ambiental, la temperatura, el viento y, sobre todo, del manejo de las herramientas utilizadas para generarlas.

En este tipo de espectáculos suelen emplearse cuerdas, varillas o estructuras diseñadas específicamente para crear pompas de gran tamaño capaces de envolver personas o formar figuras flotantes.

Creación de burbujas gigantes

Willy Pomper se ha especializado precisamente en este tipo de espectáculos visuales y participativos basados en el arte de las pompas gigantes.

Su trabajo combina animación infantil, exhibiciones al aire libre y talleres prácticos donde el público puede participar activamente en la creación de burbujas de gran formato.

Los espectáculos de pompas gigantes destacan además por su capacidad para atraer a públicos muy diferentes gracias a un formato visual, dinámico y fácilmente adaptable a espacios abiertos como plazas o parques.

Una actividad pensada para las familias

El evento organizado en Logrosán busca precisamente ofrecer una propuesta de ocio familiar basada en la participación y el entretenimiento al aire libre.

Además del espectáculo principal, la programación incluye talleres participativos posteriores. En ellos, los asistentes podrán aprender a crear sus propias pompas gigantes y conocer algunas de las técnicas utilizadas por los artistas especializados en este tipo de shows.

La posibilidad de combinar espectáculo y taller convierte la actividad en una experiencia especialmente atractiva para los más pequeños, que podrán no solo observar las grandes pompas sino también experimentar cómo se crean.

El auge de los espectáculos visuales

Los shows de pompas han ganado protagonismo en muchas programaciones culturales debido a su componente visual y a la capacidad de generar interacción inmediata con el público.

A diferencia de otros espectáculos más convencionales, este tipo de propuestas convierte muchas veces al espectador en parte activa de la actuación, algo especialmente valorado en actividades dirigidas a familias y público infantil.

Las pompas gigantes, además, ofrecen imágenes muy llamativas gracias a los reflejos iridiscentes que produce la luz sobre la fina película de jabón, generando figuras cambiantes y efectos casi hipnóticos.

Una tarde de color y diversión en la Plaza de España

La cita convertirá durante unas horas la Plaza de España de Logrosán en un espacio dedicado al juego, la creatividad y el asombro. Desde la organización se anima a vecinos y visitantes a participar en una actividad pensada para disfrutar en familia y compartir una tarde diferente.

Detrás de cada pompa gigante hay mucho más que solo agua y jabón. También hay imaginación, técnica y esa capacidad de sorprender que convierte algo tan sencillo como una burbuja en un pequeño espectáculo capaz de detener durante unos segundos la rutina cotidiana.