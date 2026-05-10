La cachuela extremeña: el paté rústico que reivindica la identidad y el sabor del campo con pimentón de la Vera

En Extremadura, la gastronomía no es solo una forma de alimentarse, sino una expresión viva de identidad, memoria y territorio. En la provincia de Cáceres, donde la cocina sigue profundamente ligada a la vida rural y a los productos de proximidad, platos como las migas o las tostadas con cachuela forman parte de una rutina que se resiste a desaparecer, especialmente en los meses más fríos.

La riqueza culinaria extremeña tiene sus raíces en la despensa del campo: el cerdo ibérico, los quesos artesanos, el aceite de oliva, la miel, el vino y, muy especialmente, el pimentón de La Vera, uno de los ingredientes más emblemáticos de la provincia cacereña. Ahumado, intenso y con denominación de origen, este condimento es clave en muchas preparaciones tradicionales que han pasado de generación en generación.

Entre ellas destaca la cachuela, también conocida como pringue de hígado o caldillo, un producto de origen humilde que ha trascendido su carácter doméstico para convertirse en un alimento habitual en toda la región. Aunque su elaboración es más tradicional en la provincia de Badajoz, su consumo está plenamente extendido en Cáceres, donde forma parte de desayunos contundentes y meriendas con sabor a campo.

Un alimento de matanza convertido en tradición

La cachuela nace en el contexto de la matanza del cerdo, una práctica todavía presente en muchos pueblos cacereños. Se elabora a partir del hígado del cerdo frito en manteca blanca, al que se añaden ajo, cebolla, pimienta, comino y, como no podía ser de otra forma en esta tierra, pimentón de La Vera.

El resultado es una especie de paté rústico, denso y muy aromático, que se unta sobre pan de pueblo tostado. Su textura y su sabor intenso explican por qué ha pasado de ser un alimento de subsistencia a convertirse en un producto valorado también fuera de Extremadura, presente incluso en tiendas gourmet.

Tostada de cachuela. / E.P.

En su forma más tradicional, la elaboración comienza sofriendo los ajos y el hígado troceado en manteca caliente. Después, la mezcla se tritura hasta obtener una pasta homogénea a la que se incorporan las especias. El toque final, el pimentón de La Vera, no solo aporta color, sino el sello inconfundible del norte de Cáceres.

Una vez lista, la cachuela se conserva en recipientes de vidrio, donde la grasa tiende a separarse de la parte sólida, formando esa capa superior característica que muchos reconocen de inmediato en las tarrinas caseras o artesanales.

De desayuno rural a producto gastronómico

En la provincia de Cáceres, la cachuela ha encontrado su sitio en la mesa de cada día. Tradicionalmente consumida en desayunos o meriendas, su alto contenido energético la convirtió en un alimento habitual entre trabajadores del campo, especialmente en jornadas frías y exigentes.

Hoy, sin perder su esencia, también ha encontrado espacio como entrante en bares y restaurantes, acompañando otras elaboraciones típicas de la región. Su consumo, lejos de limitarse al entorno doméstico, se ha integrado en una oferta gastronómica que reivindica lo rural como valor culinario.

Junto a platos como las migas extremeñas, la cachuela representa esa cocina de aprovechamiento que define buena parte de la identidad alimentaria de Cáceres: recetas sencillas, nacidas de la necesidad, pero convertidas en símbolo de sabor y autenticidad.

Receta de la cachuela (Fuente: Sabor a Extremadura) 1/2 kg. de manteca blanca de cerdo ibérico.

1/4 kg. de hígado de cerdo.

Pimienta negra molida.

Comino molido.

Pimentón de La Vera.

5 dientes de ajo.

Sal fina.

Identidad, territorio y memoria

Hablar de cachuela es hablar también de memoria colectiva. De cocinas familiares, de inviernos en los pueblos cacereños y de la importancia de los productos del cerdo ibérico en la economía doméstica tradicional. Es un ejemplo de cómo la gastronomía extremeña ha sabido mantener su carácter rural sin renunciar a su proyección exterior.

Porque en Cáceres, entre dehesas, montes y pueblos donde el tiempo parece ir más despacio, la cocina sigue siendo un lenguaje común. Y en ese lenguaje, la cachuela ocupa un lugar que va mucho más allá del plato: el de la tradición que se unta en pan y se comparte en mesa.