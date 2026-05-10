¿Crees que nadie supera tu tortilla de patatas? Vegaviana busca coronar al maestro de la sartén

La localidad cacereña de Vegaviana celebra este domingo una nueva edición de uno de sus encuentros gastronómicos más populares. Se trata del VI Concurso de Tortilla de Patatas, una cita que volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a uno de los platos más representativos de la cocina española.

La actividad tendrá lugar a partir de las 13:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento y estará organizada por la Sociedad de Cazadores de Vegaviana, con la colaboración del Ayuntamiento del municipio.

El concurso mantiene el formato de años anteriores y volverá a apostar por una competición abierta a cualquier persona que quiera participar elaborando su propia tortilla de patatas siguiendo unas bases muy concretas.

Una cita que ya se ha convertido en tradición

El Concurso de Tortilla de Patatas de Vegaviana alcanza este año su sexta edición, consolidándose como una de las actividades gastronómicas y de encuentro vecinal más esperadas dentro de la programación local.

La iniciativa surgió hace varios años impulsada por colectivos vecinales y asociaciones del municipio con el objetivo de organizar una actividad participativa que combinara gastronomía popular, convivencia y ambiente festivo.

Desde sus primeras ediciones, el certamen ha conseguido atraer tanto a cocineros aficionados como a numerosas familias que acuden cada año para participar o degustar las tortillas presentadas.

La propuesta ha ido creciendo progresivamente hasta convertirse en una cita habitual dentro del calendario social del municipio, especialmente ligada a la gastronomía tradicional y a la vida comunitaria.

La tortilla de patatas, protagonista absoluta

El concurso mantiene además unas normas muy claras para preservar la esencia de la receta tradicional. Cada participante podrá presentar una única tortilla y los ingredientes obligatorios serán únicamente patatas y huevos, permitiéndose la cebolla como ingrediente opcional.

La organización advierte además de que aquellas tortillas que incorporen otros productos como atún, verduras, chorizo, jamón u otros ingredientes adicionales serán automáticamente descalificadas.

El objetivo es precisamente centrar el certamen en la receta clásica de tortilla de patatas, uno de los platos más populares y reconocibles de la gastronomía española.

Inscripciones, jurado y degustación

Las tortillas podrán entregarse este mismo domingo entre las 11:00 y las 12:30 horas, por orden de llegada.

Posteriormente, la organización identificará cada tortilla mediante un número visible para garantizar que el jurado realice la valoración mediante una cata ciega, evitando así cualquier identificación de los participantes durante la deliberación.

Una vez finalizada la valoración, las tortillas serán cedidas para la degustación pública, permitiendo que vecinos y asistentes puedan probar las distintas elaboraciones presentadas al concurso. La participación implica además la aceptación íntegra de las bases y de la decisión final del jurado.

Una actividad con gran participación vecinal

Las ediciones anteriores del concurso han registrado una elevada participación vecinal, convirtiéndose en una de las actividades con mejor ambiente dentro de la programación organizada por asociaciones locales.

El carácter popular del certamen favorece además la presencia de participantes de diferentes edades, desde jóvenes aficionados a la cocina hasta personas mayores que aportan recetas tradicionales transmitidas durante generaciones.

Este tipo de actividades gastronómicas cumplen además una importante función social en municipios rurales como Vegaviana, ya que ayudan a dinamizar la convivencia y fortalecer el tejido asociativo local.

La degustación posterior se ha convertido con el tiempo en uno de los momentos más esperados de la jornada, especialmente por el ambiente festivo y familiar que suele generarse en torno a la plaza.

Gastronomía y convivencia

El Concurso de Tortilla de Patatas volverá así a llenar la Plaza del Ayuntamiento de aromas, recetas familiares y ambiente festivo en una jornada donde la cocina tradicional será la gran protagonista.

Porque en pueblos como Vegaviana, muchas veces una simple tortilla sirve para mucho más que cocinar. Sirve para reunir generaciones, compartir tradiciones y mantener viva esa costumbre tan rural de convertir cualquier excusa en una celebración colectiva.