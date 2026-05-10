La histórica Romería del Salor vuelve a unir a los vecinos de Montánchez entre caminatas, actos religiosos y música

Los vecinos de Montánchez vuelven a experimentar el sentimiento de una de sus celebraciones más tradicionales y simbólicas. La Romería del Salor se celebra este domingo , una cita marcada por la convivencia, la devoción popular y el encuentro vecinal en torno a la histórica ermita situada en las inmediaciones del río que da nombre a la celebración.

La jornada combinará caminata, actos religiosos, música y actividades populares en un entorno natural muy ligado a la historia y a las tradiciones del municipio. Como cada año, vecinos y visitantes compartirán un día de convivencia que mantiene viva una de las romerías más representativas del calendario festivo montanchego.

La organización ha preparado además un programa pensado para facilitar la participación tanto de quienes realizan el recorrido caminando como de aquellas personas que prefieren desplazarse en autobús hasta la ermita.

Una tradición profundamente arraigada

La Romería del Salor forma parte de las celebraciones populares más antiguas vinculadas a Montánchez y mantiene desde hace generaciones una estrecha relación con la Ermita del Salor, ubicada en el término de Torrequemada, a varios kilómetros del casco urbano montanchego.

Durante generaciones, familias enteras han acudido cada primavera a este enclave para compartir comida, música y jornada festiva tras la celebración religiosa. La tradición conserva el espíritu de las antiguas romerías extremeñas, donde el componente religioso convivía con el carácter popular y social de la fiesta.

Además del valor devocional, la romería se ha convertido con el paso de los años en uno de los momentos de mayor convivencia para los vecinos de Montánchez, especialmente para quienes regresan al municipio coincidiendo con estas fechas.

La Ermita del Salor y su entorno

El principal escenario de la celebración es la Ermita del Salor, un edificio de origen medieval situado en el término municipal de Torrequemada y rodeado de un paisaje de dehesas, caminos rurales y parajes vinculados históricamente a la actividad agrícola y ganadera.

La ermita destaca por su arquitectura popular extremeña y especialmente por su interior porticado, con arcos apuntados y cubiertas de tradición mudéjar, uno de los elementos más característicos del edificio.

El entorno del río Salor ha sido además durante siglos un espacio de paso y encuentro para vecinos de distintas localidades de la comarca, convirtiendo este enclave en uno de los lugares con mayor simbolismo para quienes participan cada año en la romería.

Un programa completo y familiar

La programación de este domingo arranca desde primera hora de la mañana con la salida de caminantes hacia la ermita desde la Cruz del Prado. Además, en este mismo momento se realizará la entrega de bocadillos a los participantes antes de iniciar el recorrido a pie hasta la Ermita del Salor, recuperando así una de las tradiciones más representativas de esta celebración popular.

Ya a las 10:30 horas, partirá un autobús desde la estación de autobuses de Montánchez con destino a la ermita, un servicio habilitado por la organización para facilitar la participación de personas mayores o de aquellos vecinos que prefieran no realizar el trayecto caminando.

Uno de los momentos centrales de la jornada llegará a las 12:00 horas con la celebración de la misa en la Ermita del Salor, un acto religioso que cada año reúne a numerosos vecinos y familias en torno a esta tradicional romería.

Posteriormente, a las 13:30 horas, tendrá lugar el regreso en autobús, que realizará dos paradas: una en la finca de la Romería y otra en la estación de autobuses de Montánchez. A la llegada a la finca se ofrecerá además una degustación gratuita de pincho acompañada de animación musical para todos los asistentes.

La jornada concluirá a las 16:30 horas con la actuación musical del grupo Velvet, encargado de poner el broche festivo a un día marcado por la convivencia vecinal, la tradición y el ambiente popular.

Romerías y convivencia popular

Las romerías continúan siendo una de las expresiones culturales y festivas más importantes del medio rural extremeño. Más allá de su componente religioso, representan espacios de encuentro intergeneracional donde se mantienen costumbres, formas de convivencia y tradiciones transmitidas durante décadas.

En municipios como Montánchez, estas celebraciones siguen conservando una fuerte participación vecinal y un importante valor identitario.

La mezcla de caminata, comida compartida, música y celebración al aire libre mantiene vivo el espíritu de unas fiestas que forman parte de la memoria colectiva del pueblo.

Patrimonio, paisaje y tradición

La Romería del Salor vuelve así a unir patrimonio histórico, naturaleza y tradición popular entre los municipios de Montánchez y Torrequemada.

Más allá de la programación o de los actos concretos, la romería sigue siendo para muchos vecinos una forma de reencontrarse con sus raíces, compartir comunidad y mantener viva una celebración que ha pasado de generación en generación entre caminos, dehesas y música popular.