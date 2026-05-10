Jóvenes gimnastas de la provincia se dan cita en Torrecillas de la Tiesa para el Torneo Río Almonte

El municipio cacereño de Torrecillas de la Tiesa se convierte este domingo en punto de encuentro para jóvenes gimnastas de la provincia con la celebración del IV Torneo Río Almonte de Gimnasia Rítmica, una cita deportiva que continúa consolidándose dentro del calendario comarcal de este deporte.

El torneo se celebrará en el Polideportivo Municipal de Torrecillas de la Tiesa y dará comienzo a las 10:30 horas, aunque las participantes estarán presentes desde las 10:00 para la organización previa y preparación de las distintas actuaciones.

La iniciativa cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Torrecillas de la Tiesa, Deleitosa y Aldeacentenera, municipios vinculados al entorno del río Almonte y que desde hace años trabajan conjuntamente en actividades deportivas y de convivencia dirigidas especialmente a la población infantil y juvenil.

Un torneo nacido para impulsar la gimnasia rural

El Torneo Río Almonte surgió hace varios años con el objetivo de fomentar la práctica de la gimnasia rítmica en pequeñas localidades rurales de la provincia de Cáceres, donde este deporte ha experimentado un importante crecimiento en la última década.

La competición nació además como una forma de ofrecer a las jóvenes gimnastas de municipios pequeños la posibilidad de participar en exhibiciones y encuentros deportivos sin necesidad de desplazarse continuamente a grandes ciudades.

Con el paso de las ediciones, el torneo se ha consolidado como una jornada de convivencia deportiva en la que participan escuelas, clubes y deportistas de diferentes edades y niveles.

La iniciativa permite además visibilizar el trabajo que realizan durante todo el año entrenadoras, familias y ayuntamientos para mantener activa la práctica deportiva en el entorno rural.

La gimnasia rítmica crece en el medio rural

La gimnasia rítmica se ha convertido en uno de los deportes con mayor implantación entre niñas y jóvenes en numerosos municipios extremeños.

En muchas localidades pequeñas, las escuelas deportivas municipales y asociaciones locales han permitido acercar esta disciplina a cientos de menores, fomentando hábitos saludables, disciplina, coordinación y trabajo en equipo.

Los festivales y torneos comarcales cumplen además una función fundamental para mantener la motivación de las deportistas y ofrecer espacios donde mostrar el trabajo realizado durante toda la temporada.

En el caso del Torneo Río Almonte, la competición combina precisamente ese carácter deportivo con un ambiente más cercano y participativo, muy ligado a la convivencia entre municipios.

Beneficios para los municipios participantes

La celebración de eventos deportivos de este tipo tiene también un impacto positivo sobre los municipios organizadores y colaboradores. Además de atraer visitantes y familias durante la jornada, estos encuentros contribuyen a dinamizar la vida social y económica de pequeñas localidades rurales que habitualmente quedan fuera de grandes circuitos deportivos.

La presencia de participantes y acompañantes genera movimiento en comercios, bares y servicios locales, además de reforzar la imagen de los municipios como espacios activos y comprometidos con el deporte base.

Desde las administraciones locales se destaca también el valor que tienen estas actividades para fortalecer la cooperación entre pueblos cercanos y mantener una programación conjunta de iniciativas culturales y deportivas.

Vínculo con el río Almonte

El nombre del torneo hace referencia al río Almonte, uno de los cauces más representativos de la provincia de Cáceres y elemento geográfico que conecta numerosos municipios del entorno.

El río atraviesa paisajes de gran valor natural y forma parte de uno de los espacios mejor conservados del territorio extremeño, especialmente en zonas próximas a Monfragüe y las dehesas del centro provincial.

La utilización de esta referencia territorial busca precisamente reforzar el sentimiento de identidad compartida entre las localidades participantes y poner en valor el entorno rural donde se desarrolla el torneo.

Una jornada de deporte y convivencia

La organización espera reunir nuevamente a decenas de jóvenes gimnastas y familias en una jornada donde el deporte volverá a ser el principal protagonista.

Más allá de la competición, el Torneo Río Almonte se ha convertido en un espacio de convivencia, esfuerzo y aprendizaje para las participantes, muchos de los cuales encuentran en este tipo de encuentros una oportunidad para seguir creciendo dentro de la gimnasia rítmica.

Porque en pueblos como Torrecillas de la Tiesa, el deporte base no solo sirve para formar deportistas. También ayuda a crear comunidad, mantener vivos los municipios y demostrar que el medio rural continúa generando actividad, talento y oportunidades para las nuevas generaciones.