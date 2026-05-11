Descubre La Alberca: un viaje al pasado en el corazón de la Sierra de Francia y a unos kilómetros de Las Hurdes

Considerada la joya de Salamanca. Con el reconocimiento de ser uno de los pueblos más bonitos de España. Una arquitectura y una gastronomía increíbles que hacen de su visita una experiencia que te deja con ganas de repetir. Y a solo 5 kilómetros de la provincia de Cáceres.

Viajar a La Alberca desde Cáceres se convierte en una aventura que, finalmente, acaba mereciendo la pena. Y si se hace desde una comarca más occidental como puede ser Sierra de Gata, se convierte en un viaje a través de Las Hurdes que se culmina con la Sierra de Francia.

A escasa media hora de Las Mestas, La Alberca puede ser salmantina, pero su arquitectura y tradiciones la convierten en medio-cacereña también.

En el corazón de la Sierra de Francia, al sur de la provincia de Salamanca y a más de mil metros de altitud, se alza esta localidad de apenas 1.200 habitantes que ha logrado conservar intacta su esencia a lo largo de los siglos. No en vano, fue el primer municipio de España declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1940, un reconocimiento que hoy sigue siendo visible en cada rincón de su casco urbano.

Calle de La Alberca. / Lorenzo Martín

El nombre del pueblo, procedente del árabe Al-Bereka (el estanque), ya anticipa la huella de las culturas que han dado forma a su identidad. Judíos, cristianos y musulmanes dejaron su impronta en un entramado urbano que, a día de hoy, se percibe como un auténtico viaje al pasado. Calles estrechas, laberínticas y empedradas, casas de piedra con entramados de madera de castaño y balcones rebosantes de flores conforman una estampa que parece detenida en el tiempo.

Un paseo por la historia viva

Recorrer La Alberca es adentrarse en una arquitectura popular única. Las viviendas, construidas con granito, barro y cal, presentan plantas superiores que sobresalen sobre las inferiores, generando un característico juego de luces y sombras en las calles. Los dinteles labrados, con fechas, símbolos religiosos e inscripciones, hablan de generaciones que han habitado estos muros manteniendo vivas sus tradiciones.

El epicentro de la vida albercana es su plaza Mayor, un espacio porticado donde el visitante puede detenerse a contemplar el ritmo pausado del pueblo. Presidida por un crucero del siglo XVIII, con escenas de la Pasión esculpidas en su fuste, la plaza reúne algunos de los edificios más representativos. Frente a ella se alza el ayuntamiento, construido en el siglo XVIII, que aún conserva vestigios de su antigua función como cárcel pública.

Plaza Mayor de La Alberca. / Lorenzo Martín

A escasos metros se encuentra la imponente Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el edificio de mayor relevancia del municipio. Levantada en el siglo XVIII por el arquitecto Manuel de Larra Churriguera (el mismo que el de la reforma del actual Arco de la Estrella de Cáceres), combina sobriedad exterior con una amplitud interior que refuerza su carácter monumental.

Tradiciones que siguen vivas

Más allá de su valor arquitectónico, La Alberca destaca por la fuerza de sus tradiciones. Entre ellas sobresale el célebre Marrano de San Antón, un cerdo que recorre libremente las calles del pueblo durante meses (del 13 de junio, San Antonio de Padua al 17 de enero), alimentado por los vecinos, hasta ser sorteado en la festividad de San Antón. Una costumbre singular que simboliza la identidad comunitaria de la localidad.

A lo largo del año, el calendario festivo se llena de celebraciones como El Ofertorio, declarado de Interés Turístico Nacional, o La Loa, un auto sacramental reconocido como Bien de Interés Cultural inmaterial. Estas manifestaciones permiten al visitante contemplar la riqueza de los trajes tradicionales y la profundidad cultural de la Sierra de Francia.

Imagen del Marrano de San Antón. / Turismo Sierra de Francia

La Alberca no solo destaca por su patrimonio urbano. Su entorno natural, dominado por robledales y bosques de castaños, ofrece un paisaje de gran valor ecológico. Bajo la protección de la Peña de Francia, la localidad se convierte en punto de partida para rutas de senderismo que conducen a enclaves como el Valle de las Batuecas o el Camino de las Raíces.

Entre los lugares más recomendados se encuentran la laguna de San Marcos o la ermita de Majadas Viejas, enclaves que combinan naturaleza, espiritualidad e historia. Para profundizar en estas rutas, el visitante puede acudir a la Casa del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, situada en la parte alta del municipio.

Gastronomía con sabor serrano

La experiencia en La Alberca no estaría completa sin su gastronomía. Platos como el cochinillo al horno, los embutidos tradicionales o el hornazo forman parte de una oferta culinaria que se completa con dulces típicos como turrones, obleas y almendras garrapiñadas. Sabores que reflejan la tradición y el carácter de la comarca.

La Alberca es mucho más que un pueblo bonito. Es un ejemplo de conservación histórica, un referente cultural y un punto de encuentro entre territorios. Su cercanía con Extremadura y su conexión natural con comarcas como Las Hurdes o la Sierra de Gata refuerzan esa sensación de pertenecer a dos mundos.

Visitarla no es solo un viaje geográfico, sino también una inmersión en la historia, la tradición y la identidad de un territorio único. Un lugar donde cada calle cuenta una historia y donde, inevitablemente, el visitante siempre se queda con la sensación de querer volver.