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Hinojal impulsa varios proyectos, entre otros, la ampliación de pisos tutelados

El municipio dedica actos a santo Toribio y logra obras de mejora en sus infraestructuras

Fotogalería | Proyectos en Tajo Salor

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Fotogalería | Actividades en Tajo Salor /

Nieves Agut

Nieves Agut

Hinojal

El Ayuntamiento de Hinojal, tras la festividad de la Semana Santa, continúa con sus proyectos y la alcaldesa, Blanca Vivas, se reunió con Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, para trasladarle una de las principales necesidades del municipio: la ampliación de los pisos tutelados y su conversión en un modelo mixto que incluya habitaciones destinadas para personas dependientes.

En relación con los pisos tutelados, también se ha llevado a cabo la reparación de la barandilla, que se encontraba deteriorada, mejorando así la seguridad de los usuarios.

La Semana Santa ha contado con gran afluencia de público, aunque, según la alcaldesa, cada año se nota una menor participación en las procesiones, debido principalmente al envejecimiento de la población. Aun así, no faltaron las mantillas, las túnicas y los capirotes, manteniendo viva la tradición.

En cuanto a Infraestructuras, se han instalado nuevos focos en la pista polideportiva para ya terminar su mejora y se han colocado nuevos elementos en el parque: suelo de corcho, tirolina, rocódromo y otros juegos, además de la retirada de setos, alambrada que estaba deteriorada y realizado la mejora general del entorno.

También se han puesto en marcha labores de mantenimiento del césped, con abonado, siembra y revisiones del sistema de riego de cara a la temporada de baño de piscina. El día 30 de abril se recogieron nuevas plantas proporcionadas por la diputación, que serán distribuidas por los distintos espacios verdes del municipio.

La subida desde la iglesia hasta la ermita de Santo Toribio, en la que sus devotos portaron al Santo en procesión, finalizó con la vuelta del bastón de mando a la alcaldesa.

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El 17 de abril tuvo lugar la tradicional velá de Santo Toribio, donde vecinos y vecinas compartieron dulces y vino alrededor del fuego en un ambiente de convivencia. El día 18 se celebró la festividad del patrón, Santo Toribio, con misa extremeña, procesión y subasta de brazos para portar al Santo y entrarlo a la ermita.

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