'El Hogar', el bar de Oliva de Plasencia que vive al ritmo de los peregrinos con una mujer al frente

María Inmaculada Martín García ha encontrado en el municipio de la provincia de Cáceres de Oliva de Plasencia el lugar donde seguir una vida entera ligada a la hostelería y el emprendimiento.

Con 50 años y una hija, esta mujer, originaria del pueblo vecino de Zarza de Granadilla, está desde septiembre al frente de El Hogar, un bar propiedad del ayuntamiento, que se ha convertido en parada habitual para vecinos y peregrinos que realizan el Camino de Santiago, la clave de su éxito, junto con su comida casera.

Una vida entre barras y cocinas

En Oliva de Plasencia casi todo el mundo lo conoce ya como El Hogar de la Comadre, aunque el nombre oficial del bar sea El Hogar. El apodo ha nacido de la confianza diaria porque "uno de los camareros me llama siempre comadre", explica Inmaculada y el sobrenombre ha terminado quedándose entre la clientela.

Ella llegó en septiembre a este establecimiento municipal, que tiene alquilado al ayuntamiento, después de haber intentado hacerse con él en otras ocasiones. No pudo entonces porque otras pujas "fueron más altas que la mía". Hasta que el alcalde, Ángel González, la avisó de que el bar volvía a estar libre y decidió dar el paso.

Inmaculada Martín tiene una larga trayectoria detrás del mostrador. Afirma que lleva toda la vida en la hostelería. Su primer negocio lo abrió con 24 años, cuando su hija tenía apenas 11 meses, también en Zarza. Era el bar del Hogar del Pensionista.

Después, trabajó como camarera en Hervás y en Plasencia, regresó a su pueblo para montar El Cisne Negro y más tarde se trasladó a Béjar, donde puso en marcha una empresa de limpieza y lavadero de coches. Aquella etapa terminó, según relata, por la crisis del ladrillo, entre 2005 y 2007. Volvió entonces a Zarza de Granadilla, donde regentó un pub llamado La Uvi.

El Camino de Santiago entra por la puerta

Ahora, su día a día está en la calle Retamal de Oliva de Plasencia. El bar abre a las diez de la mañana y cierra, según la jornada, hacia las diez u once de la noche. Los fines de semana el horario se alarga algo más y los domingos suele reducirse, porque baja el movimiento.

En el negocio trabajan ella y dos camareros. Inmaculada también se encarga de la cocina, uno de los puntos fuertes de un establecimiento con ocho mesas en el interior y tres o cuatro en la terraza. El local fue antes bar del Hogar del Pensionista, aunque ahora ya funciona con otra orientación.

La clave de su actividad está en buena parte en el Camino de Santiago. Inmaculada destaca que por Oliva de Plasencia pasan numerosos peregrinos y muchos hacen parada en El Hogar. Ella reconoce que el bar funciona gracias a ese tránsito constante, que llena de conversaciones e historias un negocio pequeño en un pueblo cacereño.

Los peregrinos no solo llegan buscando un café, una comida o un descanso del camino. También preguntan por la zona, piden orientación y comparten lo vivido durante la ruta. María Inmaculada acaba ejerciendo muchas veces de anfitriona, de cocinera y de guía improvisada para quienes atraviesan esta parte del norte de Extremadura.

Cocina casera y un sello de recuerdo

La carta se apoya en platos sencillos, rápidos y de elaboración casera. Hay menú diario de lunes a domingo por 18 euros, con agua u otra bebida incluida. Entre las opciones, señala la sopa de cocido, espaguetis a la boloñesa, ensaladas y otras preparaciones pensadas para quienes necesitan reponer fuerzas sin complicaciones.

La especialidad de la casa son las carrilleras al Pedro Ximénez y, en este punto, Inmaculada destaca que trabaja con carne ibérica y de buena calidad. También prepara platos a la brasa y postres caseros, con la tarta de queso como referencia, además de natillas, mousse o arroz con leche.

Entre las pequeñas anécdotas que deja el Camino de Santiago hay una que recuerda especialmente. Explica que, hace unos días, con el bar lleno de peregrinos y ella sola en la cocina, avisó de que podía atenderlos a todos, pero tendrían que esperar un poco y tener paciencia. Entonces, "una peregrina francesa se ofreció a ayudarme" y acabó fregando cubiertos y cacharros junto a ella. "Le gustó y acabó muy contenta. Son cosas que te pasan una vez en la vida", cuenta.

Subraya además otra costumbre que se repite con frecuencia y es que "muchos caminantes me piden que les ponga el sello del bar. Yo les digo que no vale oficialmente para el Camino, pero les da igual, lo quieren como recuerdo de haber estado aquí".

En Oliva "me han acogido muy bien"

Inmaculada admite que hay días más flojos, pero sostiene que el bar marcha bien, sobre todo los fines de semana, cuando el movimiento aumenta. No habla de un negocio para "malgastar el dinero", sino de un proyecto en el que se siente cómoda después de haber hecho una inversión importante en material para que no falte lo necesario.

También subraya la acogida que ha encontrado en Oliva de Plasencia. Llegó sin conocer a nadie y asegura que el pueblo la ha tratado con cariño. "La gente de Oliva es muy cariñosa y me trata muy bien", afirma. Esa relación con los vecinos se suma al paso de peregrinos y sostiene la vida diaria de El Hogar.

Con el ayuntamiento también se muestra agradecida. Destaca que "el alcalde está siempre dispuesto a ayudar en lo que puede" y eso le da tranquilidad para continuar. De momento, no piensa marcharse. Su intención es seguir en este bar que funciona entre desayunos, menús, sobremesas y conversaciones de Camino.

De esta forma, en un municipio pequeño como Oliva de Plasencia, El Hogar de la Comadre es ya algo más que un bar. Es parada para peregrinos, punto de encuentro para vecinos y un nuevo capítulo en la trayectoria de una hostelera que ha pasado por Zarza de Granadilla, Hervás, Plasencia y Béjar antes de encontrar en Oliva de Plasencia un sitio donde quedarse.