Descubre el mundo de las abejas y su esencial labor en Valverde del Fresno hasta el 24 de mayo

La localidad cacereña de Valverde del Fresno acogerá del 11 al 24 de mayo la exposición didáctica '1000 y 1 abejas: esenciales para la vida', una propuesta centrada en la importancia de la apicultura sostenible y el papel clave que desempeñan los insectos polinizadores en la conservación de los ecosistemas y la producción de alimentos.

Un recorrido por el universo de las abejas

La muestra combina paneles informativos, contenidos visuales y recursos didácticos destinados tanto a público adulto como infantil. A través de este recorrido, los visitantes podrán conocer cómo se organiza una colmena, las diferencias entre abeja reina, obreras y zánganos, así como los procesos de producción de miel y otros productos derivados de la apicultura.

Además, la exposición pone el foco en la llamada apicultura sostenible, un modelo que intenta compatibilizar la producción apícola con la conservación del entorno natural y la protección de los polinizadores.

En paralelo, también realizarán jornadas apícolas en formato remoto, con contenidos relacionados con innovación, tradición y experiencias vinculadas al sector.

Su labor tiene una gran importancia ecológica

Los polinizadores desempeñan una función esencial para el equilibrio ecológico y para la alimentación humana. Y es que más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen, al menos en parte, de la polinización animal.

Abejas, mariposas, escarabajos, aves o murciélagos participan en este proceso natural que permite la reproducción de numerosas plantas y garantiza la producción de frutas, verduras, semillas o frutos secos.

En el caso de las abejas, su labor resulta especialmente importante tanto para la agricultura como para el mantenimiento de la biodiversidad. Sin ellas, muchas especies vegetales tendrían serias dificultades para reproducirse.

Los expertos alertan además de un descenso progresivo de algunas poblaciones de polinizadores en distintas partes del mundo debido a factores ambientales y humanos. Por ello, cada vez son más frecuentes las campañas de sensibilización y proyectos educativos destinados a fomentar su conservación.

La tradición apícola en la Sierra de Gata

La comarca de Sierra de Gata mantiene desde hace décadas una estrecha relación con la apicultura. Las condiciones naturales del territorio, con abundancia de monte mediterráneo, flores silvestres y amplias zonas forestales, han favorecido históricamente el desarrollo de explotaciones apícolas.

La producción de miel forma parte además de la tradición económica y cultural de numerosos municipios de la zona, donde todavía existen pequeños productores y colmenares vinculados al medio rural.

En este contexto, iniciativas como esta exposición pretenden reforzar la conciencia ambiental y poner en valor tanto el trabajo de los apicultores como el papel de las abejas dentro del ecosistema.

La muestra podrá visitarse en la Biblioteca-Casa de Cultura del municipio, ubicada en la avenida de Portugal, con entrada gratuita y horario de mañana y tarde. La iniciativa forma parte de la agenda cultural impulsada en la Sierra de Gata y cuenta con la colaboración de distintas entidades vinculadas a la educación ambiental y la protección de la biodiversidad.

La exposición busca acercar al público el funcionamiento de las colonias de abejas, el trabajo de los apicultores y los riesgos a los que se enfrentan actualmente estos insectos debido al cambio climático, el uso de pesticidas, la pérdida de hábitat o determinadas enfermedades que afectan a las colmenas.

Educación ambiental y sensibilización

La exposición '1000 y 1 abejas” se plantea también como una herramienta educativa para acercar a escolares y vecinos conceptos relacionados con sostenibilidad, biodiversidad y conservación ambiental.

Desde las entidades organizadoras se insiste en la necesidad de implicar a la ciudadanía en la protección de los polinizadores mediante acciones cotidianas como reducir el uso de productos químicos, favorecer espacios verdes o plantar especies beneficiosas para insectos y aves.

La actividad se suma además a otras iniciativas desarrolladas en Extremadura durante los últimos años para fomentar la educación ambiental y la divulgación científica en el entorno rural. Y es que una abeja no es solo la miel que produce, detrás de cada una de ellas existe un delicado equilibrio natural del que dependen paisajes, cultivos y buena parte de la vida que rodea a los pueblos.