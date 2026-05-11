Cultura
El artista sevillano Paco Candela llega a Torreorgaz este verano para celebrar tres décadas de carrera
El cantante andaluz ofrecerá un repertorio que combina nuevos temas con clásicos de su trayectoria, consolidándose como voz del flamenco popular
La música flamenca inundará la localidad de Torreorgaz este verano con la actuación de Paco Candela, que llegará al municipio dentro de su nueva gira '30'. El concierto forma parte de la programación musical prevista para las fiestas estivales.
El artista sevillano regresa así a la provincia de Cáceres con un espectáculo que conmemora sus tres décadas de trayectoria musical, una gira muy especial con la que está recorriendo distintos puntos de España repasando algunos de los temas más emblemáticos de su carrera.
Las entradas para el concierto ya se encuentran a la venta tanto a través de plataformas digitales como mediante los canales habilitados por la organización y el Ayuntamiento de Torreorgaz.
Treinta años de carrera sobre los escenarios
La gira '30' supone uno de los proyectos más personales de Paco Candela. El cantante andaluz celebra con este tour sus treinta años vinculados al mundo de la música, un recorrido en el que ha conseguido consolidarse como una de las voces más reconocibles de la canción andaluza y el flamenco popular.
Nacido en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe, Paco Candela comenzó cantando en peñas y festivales flamencos antes de dar el salto profesional. Con el paso de los años ha construido un estilo muy ligado a las sevillanas, la copla y la canción aflamencada, conectando especialmente con el público de ferias, romerías y conciertos populares.
A lo largo de su trayectoria ha publicado numerosos trabajos discográficos y canciones ampliamente conocidas dentro del panorama andaluz, convirtiéndose en un artista habitual en las programaciones festivas de Extremadura y otras comunidades.
La gira actual incluye un repertorio que combina nuevos temas con algunas de las canciones más representativas de su carrera, en un espectáculo concebido como homenaje a su trayectoria y a su público.
Un artista muy vinculado a Extremadura
Paco Candela mantiene desde hace años una estrecha relación con Extremadura y especialmente con numerosas localidades de la provincia de Cáceres. Con actuaciones que se mueven entre festivales, ferias y fiestas patronales, habitualmente su presencia suele reunir a un público muy amplio.
El cantante ya ha ofrecido conciertos anteriormente en distintas localidades cercanas a Torreorgaz y ha participado en eventos musicales multitudinarios en la región, consolidando una importante base de seguidores extremeños.
Música y verano en Torreorgaz
El concierto tendrá lugar el próximo 15 de agosto a partir de las 23:30 horas en la plaza de toros. Este evento se enmarca dentro de la programación cultural y festiva de verano de Torreorgaz, donde la música en directo suele ocupar un lugar destacado durante las celebraciones estivales.
La plaza de toros volverá a convertirse en uno de los principales escenarios musicales del municipio, acogiendo una actuación que se espera reúna a vecinos y visitantes de distintos puntos de la comarca.
El evento contará además con un formato especialmente pensado para el directo, uno de los aspectos más valorados por el público habitual de Paco Candela.
Canciones ligadas a la emoción y la cercanía
Uno de los elementos que mejor definen la carrera del artista sevillano es precisamente su conexión con el público. Sus letras suelen girar en torno a temas cotidianos, recuerdos familiares, amistades, raíces andaluzas y vivencias personales, algo que le ha permitido mantener un perfil muy cercano dentro de la música popular.
La gira '30' mantiene precisamente esa línea emocional y nostálgica, repasando canciones que han acompañado durante años a buena parte de sus seguidores.
En Torreorgaz, el concierto se presenta además como una de las citas musicales más destacadas del verano, dentro de una programación que vuelve a apostar por artistas reconocidos y espectáculos al aire libre.
La llegada de Paco Candela supone uno de esos eventos que convierten las noches de agosto en punto de encuentro para vecinos, familias y visitantes alrededor de la música, las fiestas y el ambiente popular que cada verano llena las plazas y recintos de los pueblos extremeños.
- Encuentran sin vida a Melodi, la mujer de 38 años desaparecida en Trujillo
- La Raya portuguesa: un destino ideal y cercano a Cáceres para disfrutar de la historia, la naturaleza y la gastronomía fronteriza
- La lucha y la paciencia: las claves que da un pescador de Jarandilla de la Vera para capturar siluros imponentes en el Tajo
- El restaurante Michelin donde comer junto a una garganta de Cáceres
- La Orquesta Panorama, con 200 actuaciones anuales, revolucionará Casar de Cáceres con su show musical
- Descubre el Torreón, el singular techo de Extremadura situado en la provincia de Cáceres con vistas que alcanzan Portugal
- Las obras del AVE disparan la demanda de alquiler y elevan los precios en Malpartida de Plasencia
- Mi mujer lucha contra dos cánceres y ahora la están ahogando con embargos': el calvario de un matrimonio de Valencia de Alcántara por una presunta deuda que niegan haber cobrado