Jarandilla de la Vera celebra el éxito de su programa CER con 156 gatos esterilizados en su primer año

El municipio de Jarandilla de la Vera ha cerrado el primer año completo de funcionamiento de su proyecto CER con resultados que el ayuntamiento considera "muy positivos" tanto para el control de las colonias felinas como para la convivencia ciudadana.

Según los datos difundidos por el consistorio y el grupo de voluntariado responsable del programa, durante 2025 se han esterilizado 100 hembras y 56 machos. Además, se han mantenido vacunados, identificados y controlados todos los animales intervenidos dentro de las colonias felinas urbanas.

Estas cifras permitirán evitar el nacimiento de más de 500 gatos durante el próximo año, reduciendo directamente la sobrepoblación, el abandono y el sufrimiento animal asociado a la reproducción descontrolada.

Desde el Ayuntamiento de Jarandilla destacan que el objetivo del programa no se limita únicamente al bienestar animal, sino también a mejorar la convivencia vecinal y la gestión sanitaria del municipio.

El método CER: Captura, Esterilización y Retorno

El sistema CER responde a las siglas de Captura, Esterilización y Retorno, un modelo impulsado desde hace años por asociaciones protectoras, veterinarios y administraciones públicas para controlar de forma ética las colonias de gatos comunitarios.

El procedimiento consiste en capturar a los animales mediante métodos no lesivos, trasladarlos a centros veterinarios para su esterilización y posterior identificación sanitaria, y devolverlos después a su entorno habitual.

De hecho, la Ley de Bienestar Animal aprobada en España en 2023 reconoce precisamente este sistema como el método recomendado para la gestión de colonias felinas urbanas. A su vez, especialistas y entidades animalistas defienden que la esterilización es actualmente la herramienta más eficaz para evitar el crecimiento incontrolado de colonias y reducir problemas derivados de la superpoblación.

Problemas derivados de las colonias sin control

La proliferación de gatos callejeros sin control sanitario ni reproductivo genera desde hace años importantes problemas en numerosos municipios españoles.

Entre las principales consecuencias figuran el aumento de peleas y ruidos nocturnos, la transmisión de enfermedades, la aparición de camadas continuas, el deterioro de espacios urbanos o el abandono de animales enfermos o heridos.

Además, las colonias descontroladas suelen provocar conflictos vecinales relacionados con olores, suciedad o alimentación improvisada de animales en la vía pública.

Los expertos recuerdan que un solo gato puede llegar a generar cientos de descendientes en pocos años si no existe esterilización. Esto convierte el control poblacional en una cuestión clave tanto desde el punto de vista sanitario como de bienestar animal.

Precisamente por ello, cada vez más ayuntamientos extremeños están implantando proyectos CER en colaboración con veterinarios y asociaciones locales.

Menos ruido, menos enfermedades y colonias estables

Desde el grupo CER de Jarandilla de la Vera explican que la esterilización permite reducir de forma notable algunos de los comportamientos asociados al celo y la reproducción.

Entre los beneficios más destacados figuran la disminución de maullidos y peleas, la reducción del marcaje territorial, un menor riesgo de transmisión de enfermedades y la creación de colonias más estables y controladas.

El proyecto también persigue favorecer entornos urbanos más saludables y reducir progresivamente el abandono animal. Todos los gatos intervenidos dentro del programa son además identificados y sometidos a seguimiento sanitario.

El papel esencial del voluntariado

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el trabajo diario del voluntariado encargado de alimentar, controlar y colaborar en la captura de los animales. Desde el ayuntamiento han querido agradecer expresamente la labor de las personas alimentadoras que participan en el programa "domingos, festivos y cada día del año".

Su trabajo incluye la alimentación controlada de las colonias, la vigilancia del estado de salud de los animales y la colaboración durante las campañas de captura y esterilización. El consistorio considera que sin esa implicación ciudadana sería imposible mantener un proyecto de estas características.

Convivencia y bienestar colectivo

Desde el Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera insisten en que el proyecto CER no debe entenderse únicamente como una actuación relacionada con animales, sino como una herramienta de convivencia y responsabilidad colectiva.

La gestión ética de las colonias felinas se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes retos de muchos municipios, obligados a buscar soluciones que combinen bienestar animal, salud pública y convivencia vecinal.

En Jarandilla, el balance del primer año deja una cifra especialmente significativa: más de medio millar de nacimientos evitados gracias a un modelo basado en la esterilización, el control sanitario y la colaboración ciudadana.

Esta iniciativa va mucho más allá del control de las colonias, ya que, no solo ayuda al cuidado de los datos. Gracias a ella también hay menos abandono, menos sufrimiento animal y una convivencia más equilibrada entre vecinos, animales y espacio urbano.