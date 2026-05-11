Incendios forestales
Quemas agrícolas sin control: ocho investigados por incendios forestales imprudentes en Cáceres
Las llamas han calcinado más de 135 hectáreas de masa forestal, dehesa y pastos en distintos pueblos de la provincia
Los siniestros tuvieron su origen en trabajos negligentes realizados sin medidas de seguridad
La Guardia Civil ha investigado a ocho personas por su presunta implicación en varios incendios forestales registrados durante los meses de marzo y abril en la provincia de Cáceres. Los siniestros, ya esclarecidos, tuvieron su origen en quemas agrícolas y trabajos negligentes realizados sin las debidas medidas de seguridad o sin contar con la autorización administrativa correspondiente.
Los fuegos afectaron a más de 135 hectáreas de masa forestal, dehesa y pastos, según ha informado la Guardia Civil, que ha vuelto a recordar la necesidad de extremar las precauciones incluso en épocas consideradas de peligro bajo.
El incendio más grave, en Zarza de Montánchez
El incendio de mayor gravedad se produjo el 17 de marzo en Zarza de Montánchez, donde ardieron unas 80 hectáreas. La investigación determinó que el fuego se originó durante una quema de vegetación viva en pie para la limpieza del terreno, una práctica expresamente prohibida.
Días después, el 28 de marzo, se declaró un incendio en Pinofranqueado que afectó a una hectárea. Las pesquisas apuntan a una quema de restos agrícolas realizada sin las medidas de seguridad necesarias.
El 29 de marzo se registraron otros dos incendios en la provincia. En Acebo, las llamas afectaron a 31 hectáreas de terreno forestal. Aunque el propietario de la parcela disponía de autorización para realizar quemas agrícolas, la falta de control provocó la propagación del fuego.
Ese mismo día, en Montánchez, otro incendio arrasó unas 19 hectáreas de dehesa. En este caso, el origen estuvo en restos procedentes de una quema agrícola sin autorización administrativa.
Abril
Ya en abril, el día 12, se produjo un incendio en Alcuéscar que afectó a una hectárea de masa forestal. Los agentes determinaron que el fuego procedía de una quema agrícola realizada sin la correspondiente declaración responsable.
El 17 de abril, en Alcollarín, otro incendio calcinó 3,78 hectáreas de masa forestal. La investigación concluyó que el origen estuvo en labores agrícolas negligentes realizadas en una parcela de la zona.
Un día después, el 18 de abril, se declaró un fuego en Carbajo que afectó a una hectárea de gramíneas y leguminosas. Según la Guardia Civil, el incendio comenzó junto a una quema de restos vegetales que se estaba realizando sin comunicación responsable y sin medidas de autoprotección.
El último de los incendios resuelto se produjo el 24 de abril en Santiago de Alcántara, donde las llamas afectaron a varias parcelas y calcinaron aproximadamente una hectárea de pastos. Los agentes situaron el origen en una zona donde se habían realizado quemas agrícolas sin la correspondiente comunicación responsable.
Hasta dos años de prisión
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente. Los investigados se enfrentan a las penas de seis meses a dos años de prisión por provocar incendios forestales por imprudencia grave, además de multas y de la responsabilidad civil derivada de los daños causados y de los costes de extinción.
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