Un tornado arrasa cerca de Villanueva de la Sierra y deja miles de euros en daños: "Era como una película de ciencia ficción"

Desde "un susto muy grande" a "como una película de ciencia ficción". Es lo que vivió el cacereño pueblo de Villanueva de la Sierra el pasado sábado: el paso de un tornado. Fue por la parte alta de la localidad de medio millar de habitantes, a unos 80-100 metros de algunas casas. Sin embargo, ha habido daños bastante importantes que suponen cerca de medio millón de euros.

El fenómeno se produjo en torno a las 15.45 horas. Muchos vecinos estaban en sus casas, otros trabajaban en el campo, y todos coinciden en algo: nunca habían visto nada parecido. Ni siquiera quienes habían escuchado relatos antiguos de otro episodio similar ocurrido hace más de 70 años imaginaban una escena de semejante violencia.

“Fue demasiado. Era un ruido... un estruendo imponente”, relata el alcalde, Felipe Saúl. Aun varios días después, el regidor sigue intentando poner palabras a unas imágenes que, según asegura, parecían sacadas de una catástrofe televisiva. “Lo vemos por la televisión cuando sucede en otros países, pero vivirlo de cerca pone la piel de gallina”, afirma.

"Los olivos los cortaba como si fuera un cuchillo entrando en mantequilla"

El tornado avanzó dejando una cicatriz visible en el paisaje. Una franja de unos 30 o 40 metros de anchura por la que fue arrasando todo cuanto encontraba a su paso. Los daños más importantes se concentran en explotaciones agrícolas de olivar, viñedo y cerezos. Árboles arrancados de raíz, otros seccionados a ras de suelo y ramas desplazadas varios metros por la fuerza del viento forman ahora parte de una imagen desoladora para muchos agricultores.

“Los olivos los cortaba como si fuera un cuchillo entrando en mantequilla”, explica el alcalde. La comparación no es exagerada. Sobre el terreno todavía pueden verse troncos desgarrados y plantaciones enteras completamente barridas por la fuerza del aire.

Daños del tornado. / Cedida

El fenómeno también afectó a varias naves agrícolas situadas en la zona alta del municipio. Algunas cubiertas metálicas salieron despedidas por el aire junto con las estructuras de hierro que las sujetaban. “Les arrancó los tejados enteros y los dobló como un acordeón”, asegura Saúl. Incluso algunas chapas terminaron enrolladas en cables eléctricos de alta tensión cercanos, en torretas de más de treinta metros de altura.

La magnitud de la escena dejó atónitos a los vecinos. Muchos salieron a las ventanas al escuchar aquel estruendo ensordecedor que, según describen, sonaba “como una aeronave enorme”. Otros observaron el paso del tornado desde el campo, en una mezcla de incredulidad y miedo.

Sin daños personales pero 500.000 euros

Pese a la espectacularidad del episodio, el municipio puede hablar de suerte. No hubo heridos ni daños personales. Tampoco constan animales muertos. El tornado pasó relativamente cerca del núcleo urbano, pero sin llegar a entrar en él. “Si llega a coger el pueblo de lleno, estaríamos hablando de otra cosa muy distinta”, admite el alcalde.

Uno de los momentos más delicados lo vivió un conductor que circulaba por la carretera en el instante en que el fenómeno estaba llegando o acababa de pasar. Según relató posteriormente, el coche hizo un movimiento brusco, como si fuera empujado lateralmente por una fuerza repentina. “Gracias a Dios no lo cogió de lleno, porque le habría dado la vuelta al vehículo”, sostiene Saúl.

El Ayuntamiento ya ha comenzado a recopilar daños junto a los propietarios afectados. La primera estimación ronda los 500.000 euros, aunque no se descarta que la cifra aumente en los próximos días a medida que se evalúen todas las parcelas y construcciones afectadas.

La preocupación ahora se centra especialmente en las familias vinculadas al campo, muchas de las cuales han perdido parte importante de sus explotaciones agrícolas. El consistorio prevé solicitar apoyo tanto a la Diputación de Cáceres como a la Junta de Extremadura para intentar articular ayudas económicas.

Daños del tornado. / Cedida

“Vamos a hablar con Diputación y con la Junta para ver quién nos puede echar una mano, sobre todo a las familias que han perdido mucho”, señala el regidor, que insiste en la necesidad de aliviar cuanto antes el impacto económico provocado por el tornado.

El episodio llega además después de meses difíciles para muchas explotaciones agrícolas de la zona, afectadas anteriormente por distintos temporales y borrascas. Pero en esta ocasión, asegura el alcalde, la sensación ha sido completamente diferente. “Esto es mucho más alarmante. Son unos daños que hay que verlos para creértelos”, concluye.

Mientras tanto, en Villanueva de la Sierra todavía cuesta asimilar lo ocurrido. En un pueblo acostumbrado a la tranquilidad de Sierra de Gata y al ritmo pausado del campo, el paso de aquel tornado ha dejado algo más que daños materiales: la sensación de haber vivido, por unos minutos, una escena de película.

Villa del Campo

La fuerza de la naturaleza también se hizo sentir en otra localidad: Villa del Campo. Allí, la estupefacción entre los vecinos era similar. Naves, tejados, árboles y explotaciones agrícolas también se vieron afectados.

El tornado afectó principalmente a naves localizadas a las afueras del pueblo, dejando a estas sin techo en algunos casos como el de la cooperativa local o una nave utilizada para la recogida de aceitunas.