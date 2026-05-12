Personas desempleadas de 45 a 60 años en Aldeacentenera accederán a formación digital gratuita

El Ayuntamiento de Aldeacentenera ha puesto en marcha un nuevo curso gratuito de informática básica y certificado digital, dirigido especialmente a personas desempleadas de entre 45 y 60 años. Con esta iniciativa el municipio busca mejorar la autonomía digital de los vecinos y facilitar el acceso a numerosos trámites administrativos y servicios online.

La propuesta formativa, que tendrá una duración total de 150 horas, combinará contenidos de informática básica con aprendizaje práctico sobre el uso del certificado digital, una herramienta cada vez más necesaria para relacionarse con administraciones públicas, entidades bancarias o servicios sanitarios.

Aprender a desenvolverse en el mundo digital

La programación formativa estará centrada en cuestiones prácticas relacionadas con el uso cotidiano de la tecnología. Entre los contenidos previstos figuran el manejo básico del ordenador, navegación por Internet, utilización del correo electrónico, realización de trámites online y aprendizaje sobre el funcionamiento y uso del certificado digital.

El objetivo principal es facilitar que personas con escasa experiencia tecnológica puedan desenvolverse con mayor seguridad en un entorno cada vez más digitalizado.

En los últimos años, numerosos servicios públicos y privados han trasladado buena parte de sus gestiones a Internet, desde citas médicas hasta solicitudes administrativas, operaciones bancarias o trámites relacionados con el empleo.

Esta transformación ha generado importantes dificultades para parte de la población, especialmente en municipios rurales y entre personas de mayor edad que no siempre han tenido acceso previo a formación tecnológica.

La brecha digital en el medio rural

La reducción de la brecha digital se ha convertido en uno de los grandes retos sociales en muchas zonas rurales de Extremadura. La falta de conocimientos tecnológicos, unida en ocasiones a problemas de conectividad o acceso a dispositivos, provoca que parte de la población tenga más dificultades para acceder a servicios básicos o realizar gestiones cotidianas.

La edad sigue siendo uno de los factores que más influye en el uso de herramientas digitales. Las diferencias son especialmente visibles entre personas mayores de 55 años, un sector donde todavía existe un porcentaje significativo de ciudadanos que reconoce tener dificultades para utilizar Internet o realizar trámites electrónicos.

En municipios pequeños, esta situación puede generar además problemas añadidos relacionados con el aislamiento o la dependencia de terceros para completar gestiones básicas.

El certificado digital, cada vez más necesario

Uno de los aspectos centrales de este curso será precisamente el aprendizaje sobre el certificado digital, un sistema de identificación electrónica que permite realizar trámites oficiales desde casa de forma segura.

Actualmente, este tipo de certificados se utilizan para acceder a sedes electrónicas, presentar documentación, consultar datos fiscales, solicitar ayudas o realizar gestiones relacionadas con la Seguridad Social y otros organismos públicos.

El progresivo avance de la administración electrónica ha convertido estas herramientas en elementos casi imprescindibles para desenvolverse administrativamente. Por ello, muchas iniciativas de alfabetización digital están incorporando ya formación específica sobre certificados electrónicos y sistemas de identificación digital.

Tecnología para mejorar la autonomía

Este tipo de programas no solo ayudan a adquirir conocimientos técnicos, sino que también mejoran la autonomía personal y favorecen la participación social. Aprender a utilizar herramientas digitales permite reducir la dependencia de familiares o conocidos para realizar gestiones habituales y facilita además el acceso a información, formación o recursos de ocio y comunicación.

En el caso de las personas mayores, la alfabetización tecnológica puede contribuir incluso a combatir situaciones de aislamiento, especialmente en municipios rurales donde las distancias o la falta de servicios presenciales dificultan algunas gestiones.

Las videollamadas, aplicaciones de mensajería o plataformas digitales se han convertido además en herramientas habituales de comunicación y relación social.

Formación y oportunidades en el medio rural

El curso se desarrollará en horario de tarde y las inscripciones podrán realizarse en el Ayuntamiento de Aldeacentenera, concretamente a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local (AEDL), los lunes y jueves en horario de 08:00 a 14:00 horas. Desde la organización destacan además que no será necesario disponer de ordenador propio para participar en la formación.

Con iniciativas como esta, Aldeacentenera busca facilitar el acceso de los vecinos a competencias digitales básicas y adaptarse a una realidad donde Internet y las nuevas tecnologías forman ya parte de la vida cotidiana.

Más allá del aprendizaje técnico, el curso pretende ofrecer herramientas útiles para desenvolverse con mayor independencia y reducir las dificultades que todavía encuentran muchas personas a la hora de acceder al entorno digital.

En municipios rurales como Aldeacentenera, este tipo de propuestas representan además una forma de acercar oportunidades formativas y tecnológicas a sectores de población que, en muchos casos, han quedado al margen de la transformación digital de los últimos años.