Un viaje de 1.700 ovejas y 40 días: así es 'Generación trashumante', el documental que se estrena en Trujillo

El estanque del parque San Lázaro de Trujillo se convertirá este mes de mayo en un cine al aire libre para acoger el estreno de 'Generación trashumante', un documental que sigue durante cuarenta días el recorrido de una de las últimas familias trashumantes que todavía atraviesan España caminando junto a su rebaño.

La proyección se desarrollará dentro del proyecto Caminos Trashumantes, una iniciativa centrada en la conservación de la cultura pastoril y de las vías pecuarias como patrimonio rural, y se enmarca además en el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores 2026, impulsado por Naciones Unidas para visibilizar la importancia ecológica, económica y cultural de la ganadería extensiva.

Dirigido por Raúl González y producido por Basic Films, el documental sigue el recorrido de José Manuel y su familia junto a 1.700 ovejas en su trayecto trashumante entre Extremadura y León. La pieza cuenta además con la participación de la cantante cordobesa María José Llergo, que se suma al viaje y a la convivencia con los pastores durante parte del recorrido.

Un viaje de cuarenta días siguiendo las cañadas

La historia retrata uno de los modos de vida más antiguos vinculados al medio rural peninsular. Cada año, la familia protagonista emprende un largo desplazamiento a pie desde las dehesas extremeñas hasta las montañas leonesas siguiendo antiguas vías pecuarias utilizadas históricamente por miles de ganaderos trashumantes.

El documental no solo muestra el recorrido físico del rebaño, sino también la dureza cotidiana de una práctica que hoy apenas mantienen unas pocas familias en toda España.

La producción aborda además cuestiones relacionadas con la sostenibilidad territorial, la biodiversidad, el despoblamiento rural o las dificultades para garantizar el relevo generacional en el sector ganadero.

A través de imágenes de caminos, dehesas y jornadas de pastoreo, la película intenta reflejar cómo la trashumancia continúa siendo una actividad ligada al equilibrio ecológico y al mantenimiento de muchos paisajes tradicionales.

La trashumancia y su vínculo histórico con Trujillo

La comarca de Trujillo mantiene una profunda relación histórica con la trashumancia y con las grandes rutas ganaderas que atravesaban la Península Ibérica. Durante siglos, numerosos rebaños procedentes del norte y del sur utilizaron las cañadas reales que cruzaban Extremadura para desplazarse entre pastos de invierno y verano.

La propia ubicación estratégica de Trujillo convirtió a la ciudad en uno de los puntos importantes de paso y actividad ganadera durante la época de la Mesta, la poderosa organización de pastores creada en Castilla durante la Edad Media.

La dehesa trujillana, marcada por amplias extensiones de pasto, encinas y explotaciones ganaderas, continúa hoy muy vinculada a la ganadería extensiva y al pastoreo tradicional.

Muchas de las vías pecuarias históricas siguen además conservándose en el entorno de la comarca, formando parte de un patrimonio rural que en los últimos años ha comenzado a reivindicarse también desde el punto de vista cultural y medioambiental.

Un modelo ligado a la biodiversidad

Desde hace años la trashumancia supone una herramienta de gran importancia para la conservación del territorio. El movimiento periódico del ganado favorece la dispersión de semillas, contribuye al mantenimiento de pastos naturales y ayuda a reducir la acumulación de vegetación seca, disminuyendo además el riesgo de incendios forestales.

La ganadería extensiva vinculada a la trashumancia también está considerada una actividad fundamental para conservar ecosistemas como la dehesa extremeña, uno de los paisajes más representativos de la provincia de Cáceres.

Sin embargo, el envejecimiento del sector, la falta de relevo generacional y las dificultades económicas amenazan la continuidad de una práctica que durante siglos formó parte esencial de la economía rural española.

Cultura, música y memoria rural

La participación de María José Llergo añade además una dimensión artística y emocional al documental. La cantante acompaña a la familia durante parte del trayecto y comparte con ellos la experiencia cotidiana de caminar junto al rebaño atravesando carreteras, montes y cañadas.

La película mezcla así paisaje, música y memoria rural en una propuesta que busca acercar al público una realidad cada vez menos visible, pero todavía viva en algunos rincones de Extremadura.

La proyección, que tendrá lugar este viernes a las 21:30 horas, convertirá durante una noche el parque San Lázaro en un espacio para reflexionar sobre el pasado y el futuro del mundo rural.

Porque mientras muchos caminos históricos desaparecen del paisaje cotidiano, algunas familias siguen recorriéndolos lentamente junto a sus ovejas, manteniendo viva una tradición que durante siglos ayudó a modelar buena parte del territorio extremeño.