Familias de Pozuelo de Zarzón, Villa del Campo y Guijo de Galisteo protestarán por recortes en la plantilla docente del CRA El Jaral

Las familias del CRA El Jaral de Pozuelo de Zarzón, Villa del Campo y Guijo de Galisteo se movilizarán este próximo viernes 15 de mayo para protestar contra la posible reducción de plantilla docente en el centro rural agrupado que comparten las tres localidades. Bajo el lema 'La Escuela Rural NO SE TOCA', padres, madres y vecinos recorrerán los tres municipios para defender un modelo educativo que consideran fundamental para el futuro de sus pueblos.

La protesta surge después de que las familias recibieran información sobre la posible eliminación de una plaza funcional de cara al próximo curso escolar. Actualmente, el CRA cuenta con seis tutores repartidos entre las tres sedes —dos por localidad—, aunque la reducción prevista afectaría previsiblemente a la sede de Guijo de Galisteo, donde el próximo año habrá menos alumnado matriculado.

“Queremos seguir teniendo la misma calidad educativa que tenemos ahora mismo”, explica una madre de Villa del Campo y representante del Consejo Escolar, quien insiste en que la reducción de profesorado supondría un deterioro importante en la atención educativa que reciben los niños del entorno rural.

6 tutores para 40 alumnos

En la actualidad, el Colegio Rural Agrupado atiende a alrededor de 40 alumnos entre los tres municipios. Cada localidad dispone de dos aulas diferenciadas: una para Infantil y otra para Primaria. Precisamente esa estructura, señalan las familias, permite una enseñanza mucho más individualizada y cercana.

“Ahora mismo los niños reciben prácticamente clases particulares”, asegura esta madre, que defiende el funcionamiento de la escuela rural frente a posibles recortes. El problema, añade, aparece cuando disminuye el número de docentes y aumenta la mezcla de niveles dentro de una misma aula. “En cada clase puede haber hasta tres niveles distintos y eso hace mucho más difícil la atención para un profesor”, advierte.

CRA El Jaral de Pozuelo de Zarzón. / CRA El Jaral

La preocupación va más allá del aspecto puramente educativo. En pueblos pequeños y envejecidos como estos del norte de la provincia de Cáceres, el colegio representa uno de los principales símbolos de vida y continuidad.

“Queremos dar voz a lo que sigue siendo el corazón de un pueblo: el colegio”, señalan las familias en la convocatoria difundida para la manifestación. No se trata únicamente de mantener una plaza docente, sostienen, sino de preservar servicios esenciales que contribuyen a fijar población y garantizar el futuro del medio rural.

Movilización

La movilización arrancará a las 9.30 horas en la puerta del colegio de Guijo de Galisteo. Desde allí, los participantes se desplazarán en vehículos hasta Villa del Campo, donde continuará la protesta a las 10.30 horas. Posteriormente, realizarán un recorrido a pie por carretera hasta Pozuelo de Zarzón, donde concluirá la manifestación sobre las 12.00 horas.

Las familias esperan contar con el respaldo de vecinos y representantes institucionales para dar visibilidad a una situación que consideran preocupante. La reivindicación se dirige directamente a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, ya que, según explican, la información sobre la posible reducción de plantilla fue trasladada por la dirección del CRA tras recibirla del inspector educativo correspondiente.

Este diario se ha puesto en contacto con el gobierno regional, pero en este momento no ha obtenido respuesta.

En el entorno educativo rural existe además el temor de que este tipo de ajustes terminen provocando un efecto dominó difícil de revertir. Menos docentes pueden traducirse en menos servicios, menor atractivo para las familias jóvenes y, a largo plazo, en un debilitamiento progresivo de los municipios.

Por ello, los convocantes insisten en que la defensa de la escuela rural trasciende las aulas. “No es solo educación. Es el futuro de los pueblos”, resumen.