Finca Casarejo: el proyecto que consolida la avicultura ornamental y de ocio como nicho de mercado con proyección internacional

El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, visitó la pasada semana las instalaciones de Finca Casarejo, un proyecto empresarial asentado en el Campo Arañuelo que ha convertido la avicultura ornamental y de ocio en un nicho de mercado con proyección nacional e internacional.

Durante la visita, Morales recorrió junto al empresario Ramón Barbado las instalaciones dedicadas a la cría de gallinas ornamentales y los espacios logísticos desde los que la empresa distribuye productos especializados relacionados con el cuidado y la cría de aves.

El proyecto, que actualmente genera alrededor de una veintena de empleos en la comarca, se ha consolidado como una referencia en el sector de la avicultura ornamental tanto en España como en distintos países europeos. Además de la comercialización de aves, la empresa desarrolla productos propios vinculados a la alimentación y bienestar animal, entre ellos piensos naturales elaborados con ingredientes como ajo, cúrcuma u orégano, diseñados para mejorar la salud y el plumaje de las aves.

Innovación

La innovación ocupa un lugar central en el modelo de negocio de Finca Casarejo. Entre sus productos más singulares destacan unas camas biodegradables para aves fabricadas con pellet de cereales y residuos de tabaco, una propuesta que combina sostenibilidad y funcionalidad gracias a sus propiedades absorbentes y antiparasitarias.

Barbado y Morales. / Diputación de Cáceres

Barbado explicó que el desarrollo de este producto nació precisamente de la conexión con el territorio y de la colaboración con otras empresas de la zona. “Es un ejemplo de la importancia de conocer el territorio en el que se inserta la empresa y de crear redes con otros emprendimientos”, señaló.

Según detalló, la idea surgió tras una visita a Cetarsa, donde redescubrieron las propiedades insecticidas de la hoja de tabaco derivadas de la nicotina. “Llegamos a la mejora de las camas de pellets que ya veníamos implementando gracias a esa visita”, indicó el empresario.

Más allá de la actividad avícola, el proyecto incorpora perfiles profesionales vinculados al marketing, la publicidad y la comunicación, reflejando un modelo empresarial diversificado y adaptado a nuevas formas de comercialización y promoción digital.

Apoyo al emprendimiento

Tras conocer el funcionamiento de la empresa, Miguel Ángel Morales reivindicó el papel de las instituciones públicas en el apoyo al emprendimiento rural y en la lucha contra la despoblación. “Las instituciones públicas debemos estar ahí, poniendo medios, fortaleciendo a nuestros pueblos y apoyando a las personas que quieran quedarse y emprender desde cualquier lugar de la provincia”, afirmó el presidente provincial.

Morales defendió la necesidad de impulsar políticas públicas y programas de acompañamiento dirigidos a emprendedores y emprendedoras rurales, así como líneas de ayudas que permitan desarrollar proyectos innovadores fuera de los grandes núcleos urbanos.

Miguel Ángel Morales, durante la visita. / Diputación de Cáceres

“Hay formas nuevas de hacer las cosas y en nuestra provincia hay mucho potencial y talento”, aseguró. En ese contexto, utilizó un ejemplo para reivindicar las oportunidades que ofrece el medio rural frente a las grandes ciudades: “Estoy convencido de que a una persona que quiera vender bonsáis de encinas le va a ser más fácil hacerlo desde Campillo de Deleitosa que desde Barcelona”.

El presidente de la Diputación también puso en valor la colaboración con entidades empresariales del territorio, destacando el papel del Círculo Empresarial Moralo como agente clave para detectar necesidades y favorecer el intercambio de conocimiento entre empresarios.

“Vosotros sois quienes mejor conocéis las necesidades del territorio”, señaló Morales dirigiéndose a los representantes empresariales, a quienes animó además a compartir experiencia y conocimientos con otros emprendedores y con las generaciones más jóvenes.

La visita a Finca Casarejo vuelve a poner el foco sobre el potencial del emprendimiento rural en la provincia de Cáceres, donde proyectos ligados a la innovación, la especialización y el aprovechamiento de los recursos del territorio buscan abrirse camino desde pequeñas localidades hacia mercados nacionales e internacionales.