Moraleja fusiona reggaetón y poesía para acercar la literatura a los jóvenes

El Espacio para la Creación Joven de Moraleja acogerá una propuesta cultural poco habitual que mezclará música urbana, escritura creativa y expresión emocional. Bajo el título "Reggaetón & Poesía", la actividad estará dirigida por la artista Poemina y buscará acercar la poesía contemporánea y la creación literaria al público joven a través de lenguajes y referencias cercanas a las nuevas generaciones.

La actividad está dirigida a jóvenes de entre 12 y 35 años. Las inscripciones podrán realizarse en el propio Espacio para la Creación Joven y la iniciativa cuenta con el respaldo del Instituto de la Juventud de Extremadura.

Una propuesta que mezcla música urbana y escritura

El taller plantea un formato participativo donde el reggaetón servirá como punto de partida para trabajar conceptos relacionados con la poesía, las emociones, la identidad y la escritura creativa.

La actividad pretende desmontar además la idea tradicional de que la poesía pertenece únicamente a espacios académicos o literarios clásicos, acercándola a códigos culturales más presentes entre los jóvenes actuales.

El objetivo será analizar cómo muchas letras de música urbana utilizan recursos poéticos como metáforas, repeticiones, ritmo, imágenes o construcción emocional, elementos históricamente ligados a la literatura y también presentes en géneros contemporáneos como el reggaetón, el trap o el spoken word.

Cultura dirigida el público joven

La actividad estará dirigida por Poemina, nombre artístico vinculado a proyectos de poesía escénica, creación contemporánea y divulgación cultural orientada especialmente al público joven.

Su trabajo se mueve entre la poesía oral, las redes sociales, la performance y la reflexión sobre las nuevas formas de lenguaje vinculadas a internet y la música urbana.

En los últimos años, Poemina ha participado en distintos talleres, encuentros y propuestas culturales relacionadas con la escritura creativa y la poesía performativa, apostando por formatos más cercanos, dinámicos y alejados de la visión tradicional de los recitales poéticos clásicos.

Su propuesta artística suele centrarse en temas como las emociones, las relaciones personales, la identidad, los conflictos generacionales o el uso cotidiano del lenguaje entre jóvenes.

Además, una de las características más reconocibles de sus actividades es precisamente la utilización de referencias musicales actuales para conectar con participantes que normalmente no se acercan a espacios literarios convencionales.

Nuevas formas de expresión

El auge de plataformas como TikTok, Instagram o Spotify ha provocado además una transformación importante en la forma en la que muchos jóvenes consumen y producen contenido creativo.

La poesía oral, el spoken word o las letras musicales han encontrado en estos formatos digitales nuevos espacios de difusión masiva, especialmente entre públicos adolescentes y jóvenes adultos.

De hecho, numerosos especialistas en educación y dinamización juvenil destacan que las músicas urbanas funcionan actualmente como uno de los principales canales de transmisión emocional y narrativa para gran parte de la juventud.

En este contexto, propuestas como 'Reggaetón & Poesía' intentan aprovechar esos códigos culturales para fomentar la creatividad, la escritura y la expresión personal desde un enfoque menos académico y más participativo.

Los Espacios para la Creación Joven

El taller, que tendrá lugar este sábado entre las 17:00 y las 20:00 horas, se desarrollará en el Espacio para la Creación Joven (ECJ) de Moraleja. Este es uno de los centros dependientes del Instituto de la Juventud de Extremadura dedicados al impulso de actividades culturales, artísticas y participativas para jóvenes.

Estos espacios nacieron precisamente con el objetivo de ofrecer alternativas culturales vinculadas a disciplinas contemporáneas como la música, las artes visuales, la danza urbana, el diseño, la escritura o la producción audiovisual.

En los últimos años, los ECJ extremeños han acogido talleres relacionados con ilustración, rap, fotografía, diseño digital, creación musical, artes escénicas o cultura urbana, consolidándose como puntos de encuentro para jóvenes creadores de distintos municipios.

Cultura urbana y participación juvenil

La actividad organizada en Moraleja refleja además cómo muchos espacios culturales están adaptando sus propuestas a los nuevos intereses y formas de comunicación de las generaciones más jóvenes.

La combinación de poesía y reggaetón busca precisamente romper barreras entre disciplinas que tradicionalmente parecían alejadas, pero que comparten elementos comunes como el ritmo, la musicalidad o la expresión emocional.

Durante unas horas, el Espacio para la Creación Joven se convertirá así en un lugar donde la literatura dejará de sonar solemne para mezclarse con bases urbanas, referencias actuales y nuevas formas de entender la creatividad juvenil.