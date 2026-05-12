El Museo Vostell Malpartida celebra el Día Internacional de Los Museos con arte textil, participación comunitaria y música

Como espacio positivo para el aprendizaje, el Museo Vostell Malpartida ha diseñado en primer lugar –incluida en la programación del Institut français de España denominada 'Escenas francesas'– una residencia de la artista textil Déborah Lavot, que desarrollará el proyecto 'Tejidos urbanos, tejidos salvajes'. Forma parte de esta propuesta el taller 'Tejer el territorio', en el que el 12 de mayo alumnos del C.E.I.P. Los Arcos de Malpartida de Cáceres recolectan elementos naturales del entorno del Museo para integrarlos en obras realizadas 'in situ'. Asimismo, el 14 de mayo, a las 12.00 horas, se inaugurará una exposición de Déborah Lavot integrada por estos trabajos y por piezas de su autoría, algunas de ellas realizadas también en la residencia. El rasgo distintivo del trabajo textil de Lavot son mapas de carretera que corta y posteriormente hila con rueca o con técnicas tradicionales. El proyecto específico que la artista francesa desarrollará en el MVM toma su inspiración de las vías pecuarias que históricamente han conectado distintos territorios, poniendo en este caso énfasis en los caminos y carreteras de Extremadura y de la región francesa de Limousin, de donde procede.

Cartel de la programación del Día Internacional de los Museos 2026. / EL PERIÓDICO

Las actividades continuarán el martes 19 de mayo con una jornada de puertas abiertas y visitas comentadas gratuitas. Ese mismo día, en colaboración con el festival Extremareggae, se impartirá el taller de percusión 'Tambores del alma. Construyendo ritmos, construyendo comunidad', que será impartido por KátilaGoreti y Sü a alumnos del I.E.S.O. Los Barruecos de Malpartida de Cáceres. Los participantes en el taller conocerán los beneficios del reciclaje, se familiarizarán con la historia de la percusión y entenderán la música como un lenguaje universal que facilita la cohesión social.

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Finalmente, el jueves 21 tendrá lugar a las 20.30 horas y con entrada libre el broche final con el concierto 'Pequeña gran Babel'. Organizado en colaboración con la Asociación Musical Diego Silva Montero y con un programa que fomenta la diversidad y el entendimiento, participarán la mezzosoprano Alicia Paredes y los instrumentistas Carmen Agúndez, al violoncelo, y Eduardo D. Sánchez, al piano, con el acompañamiento de vídeos de la artista visual Lourdes Germain.