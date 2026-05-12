'Sabores y Paisajes' comienza este miércoles en Miajadas: qué es y qué municipios recorrerá

El Mercado de Abastos de Miajadas acoge este miércoles una jornada centrada en gastronomía, sostenibilidad y desarrollo rural. Se trata del arranque oficial del proyecto 'Sabores y Paisajes', impulsado por la Diputación Provincial de Cáceres dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Sabores y Paisajes de Tierras de Cáceres y Trujillo'.

La iniciativa, financiada con fondos europeos Next Generation EU, nace con el objetivo de reforzar el turismo sostenible en las comarcas Sierra de Montánchez-Tamuja, Miajadas-Trujillo y Tajo-Salor-Almonte mediante la puesta en valor del patrimonio gastronómico, paisajístico y cultural de estos territorios.

Un proyecto ligado al territorio

La Diputación de Cáceres lleva varios años desarrollando distintas estrategias vinculadas al turismo sostenible, especialmente en municipios rurales donde el patrimonio natural, la gastronomía y la identidad local se han convertido en algunos de los principales recursos económicos y turísticos.

El proyecto 'Sabores y Paisajes' forma parte precisamente de esa línea de trabajo orientada a conectar paisaje, producto local y experiencias turísticas sostenibles.

La propuesta busca además implicar directamente a la población local para que conozca y valore los recursos propios de sus comarcas, entendiendo que el desarrollo turístico también depende del arraigo y la participación vecinal.

La gastronomía como motor turístico

Uno de los ejes centrales del proyecto será la gastronomía entendida no solo como restauración, sino también como patrimonio cultural y elemento de identidad territorial.

En los últimos años, el turismo gastronómico ha ganado peso dentro de la provincia gracias a la consolidación de productos ligados al territorio como quesos, aceites, vinos, embutidos o recetas tradicionales vinculadas a la dehesa y al medio rural extremeño.

La Diputación pretende ahora reforzar esa conexión entre producto local, sostenibilidad y experiencia turística mediante actividades orientadas tanto a residentes como a profesionales y visitantes.

El programa se desarrollará especialmente en territorios donde paisaje agrícola, tradición culinaria y patrimonio histórico continúan formando parte de la vida cotidiana.

La programación en torno al Mercado de Abastos

La jornada inaugural comenzará a las once de la mañana con la recepción y bienvenida de asistentes en el Mercado de Abastos de Miajadas.

Posteriormente, a partir de las 11:15 horas, tendrá lugar la apertura institucional, en la que intervendrán Isabel Ruiz Correyero, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Miajadas, y Elisabeth Martín Delgado, diputada delegada de Turismo y Juventud de la Diputación de Cáceres.

A las 11:25 horas se proyectará un vídeo promocional bajo el título 'Destino: Tierras de Cáceres y Trujillo', centrado en los recursos turísticos y paisajísticos de las comarcas participantes. Después, en torno a las 11:30 horas, la Fundación Restaurantes Sostenibles realizará la presentación oficial del programa 'Sabores y Paisajes'.

Ponencias sobre sostenibilidad y patrimonio

La programación continuará a las 11:45 horas con la ponencia 'Hacia un modelo turístico sostenible', centrada en los retos actuales del turismo vinculado al medio rural y al territorio.

A continuación, a partir de las 12:15 horas, se celebrará una nueva intervención bajo el título 'Gastronomía como patrimonio', donde se analizará el papel de la cocina y los productos locales como elementos de identidad cultural y desarrollo económico.

Uno de los momentos más destacados llegará a las 12:45 horas, con la mesa de trabajo y ponencia dedicada al caso de la comarca de Matarraña como ejemplo de destino gastronómico sostenible y buenas prácticas turísticas.

La jornada concluirá sobre las 13:30 horas con las conclusiones finales a cargo de la Fundación Restaurantes Sostenibles y la Diputación Provincial de Cáceres.

Finalmente, a partir de las 13:45 horas, los asistentes podrán participar en una degustación de productos locales y un espacio de networking pensado para favorecer el contacto entre profesionales, instituciones y participantes.

Actividades en distintas localidades

Tras esta presentación oficial, el programa continuará desarrollándose entre el 16 de mayo y el 14 de junio en diferentes municipios de las tres comarcas participantes. Estas actividades combinarán divulgación, talleres participativos y experiencias gastronómicas en distintos municipios de la provincia con apoyo técnico de la Fundación Restaurantes Sostenibles.

La primera actividad tendrá lugar en Huertas de Ánimas e incluirá una visita al Museo José Blanco junto a una degustación de productos locales.

La Diputación de Cáceres pretende así consolidar una red de actividades vinculadas a turismo responsable, gastronomía de proximidad y valorización del territorio, utilizando el paisaje y la cultura gastronómica como herramientas para impulsar el desarrollo rural sostenible en buena parte de la provincia.